Un adolescente colombiano se ha vuelto un fenómeno de TikTok con más de 5 millones de seguidores. Tiene 15 años, se llama Carlos Alberto, pero es conocido como "El Borrego" y en los últimos meses fue un boom gracias a que continuamente comparte detalles de su propia finca, que para quienes viven en la ciudad resultan muy interesantes.

Además, brinda todo tipo de tips para cuidar el jardín de una invasión de hormigas, cómo reconocer cuando huevo se puede comer, cómo germinar ciertas semillas, preparar repelentes naturales o cómo instalar distintos tipos de riego.

Mostró cómo criar a las gallinas e influencer vegana salió a criticarlo

Si bien es vegetariano, cuenta con animales en su granja y su mayor orgullo son los pollitos y las gallinas, de quienes venden sus huevos. Es por ello que suele crear contenido relacionado con ellos. Por ejemplo, mostró cómo producir un gallinero confortable para que no sea necesario sacarlas cuando llueve y lo pasen bien aun cuando están encerradas.

Fue luego de esta publicación que @soyvelen, una influencer argentina con 70 mil seguidores en la misma plataforma y conocida por sus recetas veganas, que decidió responderle de forma sarcástica al niño.

“Quizá, las gallinas se comen sus huevos simplemente porque son de ellas y no tuyos. No sé, digo”, fue una de las críticas que le hizo al adolescente quien no dudó en responder. “Primero, mis gallinas llegaron a mi granja porque en otro lugar no las podían tener y las iban a sacrificar, así que decidí recibirlas. Segundo, los huevos son de mis gallinas, pero ellas ponen huevos todos los días y no se los comen, así que yo no voy a desperdiciar la comida y por eso los vendo”.

Por otra parte, aseguró que de cierta manera, ellas forman parte de su familia. “Mis gallinas son mis mascotas, así que estarán en la granja hasta que mueran de viejitas. Soy vegetariano, yo no me las comería”.

Después de haber tenido más de 2 millones de visualizaciones en el anterior video, la chica no desaprovechó la oportunidad y volvió a atacarlo con conceptos del veganismo y lo tildó de "especista" por llamar mascotas a sus gallinas. “Básicamente, ‘especismo’ es discriminación hacia quienes no son de tu misma especie. Por ejemplo, comerte una vaca y amar a un perro”.

Vegana intentó criticar a un niño granjero y sus redes se llenaron de “hate”

Si bien ella consiguió muchas visualizaciones también con este segundo video, lo cierto es que en los miles de comentarios que recibió, la mayoría criticaban su accionar. "¿De qué va a vivir y con qué dinero va a alimentar a las gallinas?", escribieron sobre la polémica por la venta de los huevos.

"El Borrego" tiene 15 años y difunde en sus redes sociales tips sobre el cuidado de animales y plantas (Instagram).

"Contexto: se pone a discutir con un niño de como 15 años que tiene su propia granja y cuida a sus gallinas", detalló Renzo. "No puedo creer que haya personas tan extremadamente fanáticas que se nivelen con un niño", agregó al respecto Marcela.

"Claro, ella conoce pero no actúa. El joven actúa y dedica tiempo, ella es una tiktoker mientras él cuida la vida animal", agregó otro chico. "Lamentablemente, una mayoría tan grande de veganos son tan pedantes que alejan a la gente que quieren comenzar a serlo", sentenció otro.