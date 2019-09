La oposición demócrata trabaja de forma intensa para reunir pruebas con vistas a abrir un juicio político contra el presidente de EEUU, Donald Trump, y planea emitir citaciones judiciales para obtener documentos y el testimonio de testigos en una investigación que el mandatario calificó este viernes de "partidista".



Los legisladores del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, que lidera las pesquisas, quieren continuar su tarea la próxima semana, pese al receso del Congreso, y podrían celebrar una sesión el próximo viernes.



Según el medio Politico, que cita a tres miembros de dicho comité, se espera que los legisladores emitan citaciones judiciales para pedir la entrega de documentos y la comparecencia de testigos, mientras trabajan para corroborar las alegaciones del informante de los servicios de Inteligencia, que han desencadenado las pesquisas contra Trump.

I AM DRAINING THE SWAMP! pic.twitter.com/U7WxKrO6Kx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019



El martes los demócratas anunciaron que iban a iniciar una investigación de juicio político a Trump tras las filtraciones en la prensa de una queja de un informante de la Inteligencia del país sobre el contenido de una llamada telefónica entre el presidente estadounidense y su homólogo ucraniano, Vladimir Zelenski.

Llamada polémica



Durante esa conversación telefónica, mantenida el 25 de julio, Trump instó a Zelenski a que investigara al ex vicepresidente Joe Biden, actualmente aspirante a la candidatura demócrata a las elecciones presidenciales de 2020, y a su hijo Hunter por supuesta corrupción.



Semanas después, el informante, que según el diario The New York Times era un miembro de la CIA, presentó una queja oficial y, el jueves, el Comité de Inteligencia reveló el contenido del documento, donde se muestra que el denunciante expresó su preocupación sobre la posibilidad de que Trump usara su poder para solicitar interferencia extranjera en los comicios.





"Estaremos aquí parte de la semana (próxima), sí", dijo el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff a Politico.



Posteriormente, el titular del comité fue hoy blanco de la ira de Trump en Twitter.



"El representante Adam Schiff se inventó completamente mi conversación con el Presidente de Ucrania y lo leyó ante el Congreso y Millones (de personas). Debe dimitir y ser investigado. Ha estado haciendo esto durante dos años. ¡Es un hombre demente!", tuiteó Trump.

Denuncia operación



El mandatario también tildó de partidista la investigación de los legisladores: "Parece más y más que el llamado informante no es un informante en absoluto (...) ¿Un operativo partidista?", insinuó.



Y criticó que "toda la información de segunda mano" del presunto agente de la CIA "resultó ser tan inexacta que puede que ni siquiera otro filtrador o espía" le enviase esa información.

“IT WAS A PERFECT CONVERSATION WITH UKRAINE PRESIDENT!” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019



Trump se refería a la "más de media docena de funcionarios del Gobierno" que el denunciante tuvo como fuente para redactar un texto en el que describe cómo la Casa Blanca trató de "bloquear" los registros de la conversación telefónica del pasado 25 de julio.



En medio de esta tormenta política, más de 300 ex funcionarios de seguridad nacional del país y de política exterior publicaron este viernes un comunicado en el que advirtieron del peligro que supone la actuación de Trump, informó la agencia de noticias EFE.

En la nota consideran que las revelaciones de los últimos días requieren de una respuesta: "Específicamente, todos nosotros reconocemos el imperativo de procedimientos formales para un juicio político para confirmar hechos adicionales y valorar las consecuencias de lo que hemos sabido y lo que todavía puede emerger".



A su juicio, sostienen que Trump ha excedido su autoridad y los recursos de la Presidencia para promover que haya injerencia extranjera en "los procesos democráticos del país".



"Esto constituiría un abuso de poder inadmisible", consideraron en el comunicado promovido por la organización Acción Nacional de Seguridad, donde se encuentran muchos funcionarios del Gobierno de Barack Obama (2009-2017).