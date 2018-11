Vecinos de un edificio de Saltivka, en el este de Ucrania, encontraron el cuerpo de un hombre en la puerta del sótano del edificio y llamaron a la policía.

Los investigadores determinaron que le habían sacado carne con un cuchillo y, peor aún: le faltaba la cabeza según informó el sitio The Sun.

Tras realizar las pesquisas, llegaron al departamento donde vivían un padre y su hijo y allí descubrieron el horror: la cabeza del hombre estaba en un balde en el balcón de dicha vivienda.

De este modo, las autoridades detuvieron a los hombres acusados no sólo de matar al ex policía de 45 años, si no de haber cometido canibalismo con el cadáver.

Hasta el momento no trascendieron los nombres de los caníbales ni el de la víctima, que había sido denunciada como desaparecida el 4 de octubre pasado.

Testigos del caso afirmaron que el ex policía había sido visto tomando un trago con dos hombres en un bar local antes de desaparecer. Fue asesinado de una puñalada en el cuello.