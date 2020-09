La ONG Humans Rights Watch denunció que decenas de trabajadores de la construcción que emigraron a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) no cobran salario, están endeudados y tampoco tienen dinero para volver a sus países de origen, en medio de la pandemia por coronavirus.

Tras perder sus trabajos a causa de la actual pandemia, inmigrantes de diversos países asiáticos se encuentran hacinados, desnutridos y librados a su suerte, sin tener la posibilidad de regresar a sus casas.

"El sufrimiento es inmenso. Prácticamente no tenemos comida ni nadie que nos ayude. No tenemos dinero y no podemos irnos de aquí", lamenta el trabajador paquistaní Hassan, de 30 años, en una entrevista realizada por el diario británico The Guardian. Asimismo, el inmigrante paquistaní explica que en su situación social y económica le es imposible comprar un pasaje de avión que lo lleve de vuelta con su familia.

Según el medio inglés, Hassan emigró a Dubai hace una década y vive en las afueras de la ciudad junto con 98 compañeros y, prácticamente ninguno tiene contacto con la empresa de construcción para la que trabajaban, que los abandonó completamente.

El edificio de tres pisos con paredes de hormigón amarillo en donde residen los trabajadores asiáticos contiene docenas de dormitorios destartalados, con literas de metal. El espacio es tan reducido que les resulta imposible cumplir con las medidas de distanciamiento físico para protegerse del Covid-19. El complejo está cercado y vigilado por guardas de seguridad. Nadie utiliza la amplia cocina comunal, en la que tan solo hace seis meses había un gran bullicio.

"De vez en cuando entran y salen personas y nos dan comida, pero cuando no viene nadie, pasamos hambre porque no tenemos nada que comer", lamenta Hassan.

El gobierno de los EAU exigió a las empresas que empleaban a trabajadores migrantes que siguieran proporcionándoles comida y alojamiento mientras permanecieran en el país, incluso si los habían despedido. Sin embargo, muchas empresas han incumplido la orden y dejaron a los trabajadores a merced de donaciones de alimentos.

Como si fuese poco, Hassan fue operado hace dos años del corazón y desde entonces su empleador le ha deducido el 75% de su salario en cuotas, ya que su seguro médico no cubría todo el coste de la operación. Ahora, corre el peligro de que su salud se deteriore por no tener no sólo dinero para sus remedios, sino para comer. "Desde que me operaron estoy obligado a tomar medicación. Antes tenía un seguro médico que me cubría las pastillas, pero ahora ya no", afirma el migrante paquistaní.

Algunas organizaciones como The House of Om, una comunidad de meditación y yoga de Dubai les proporcionan comidas ya cocinadas. Claudia Pinto, miembro de la comunidad asegura que “la situación es muy desesperada para estos hombres”, quienes además de pasar hambre, contrajeron muchas deudas en donde viven. A pesar de eso, Pinto destaca que por ahora “es más importante que coman algo”.

"En los últimos dos meses, este tipo de situaciones se ha triplicado", señala Barney Almazar, abogado que proporciona asesoramiento legal gratuito a los migrantes en unos encuentros mensuales en la embajada de Filipinas en Abu Dhabi y en el consulado de Dubai. "Es un problema muy grave, ya que muchas empresas no pueden pagar el alquiler y los gastos generales, lo que ha dado lugar a que algunas empresas cierren y no puedan pagar a los trabajadores", explica Almazar.

Si bien algunos países están organizando un número limitado de vuelos de repatriación para trabajadores varados, los trabajadores dicen que no pueden soportar irse hasta que les paguen lo que se les debe.