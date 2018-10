Policías frente al domicilio de los Clinton. (Reuters)

La estrella de Hollywood Robert De Niro y el ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden fueron los últimos objetivos en una serie de presuntas bombas enviadas a una decena de opositores del presidente estadounidense Donald Trump, quien culpó a los medios de provocar "ira".



El FBI (policía federal), el Servicio Secreto (la agencia que vela por la seguridad de dignatarios y exdignatarios) y la policía local buscan identificar al o los responsables de lo que los republicanos en el poder y los demócratas en la oposición han calificado como "terrorismo interno".



Trump es acusado de incitar a la violencia tras la interceptación de supuestos explosivos de fabricación casera a Barack Obama, Hillary Clinton, la cadena CNN y otras figuras denostadas por los partidarios del presidente.



El jueves, un paquete similar fue interceptado por un escuadrón antibombas en TriBeCa Productions en Nueva York, cofundada por el legendario De Niro.



El FBI confirmó que otros dos paquetes fueron dirigidos en el Estado de Delaware al ex vicepresidente de Obama, Joe Biden, potencial candidato demócrata a la presidencia para 2020.



La racha comenzó el lunes con un dispositivo hallado en el buzón de la residencia en Nueva York del multimillonario George Soros, destacado donante del opositor Partido Demócrata.



Todos los paquetes fueron enviados en sobres de manila con interior de plástico con burbujas, etiquetas de dirección impresas en computadora y seis sellos con la bandera estadounidense.



El remitente es el mismo: la legisladora por Florida Debbie Wasserman Schultz, expresidente del Comité Nacional Demócrata, incluidas las faltas de ortografía en su apellido, dijo el FBI.



El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, estimó el jueves que detrás de estos paquetes hay un atacante en serie y dijo que se trata de "terrorismo". "Una persona o varios, extranjeras o estadounidenses, no lo sabemos. Y no sabemos si están aquí o en otro lugar del país", señaló en CNN.

La lista completa de las víctimas

• George Soros, el magnate húngaro, fue el primero en hallar un paquete explosivo en su domicilio.

• Robert De Niro, uno de los actores que criticó a Trump.

Robert De Niro, uno de los actores que criticó a Trump.



• El Sevicio Secreto dio con un paquete dirigido a Barack Obama, antecesor de Trump.

Barack Obama, antecesor de Trump.

• Bill y Hillary Clinton recibieron explosivos en su domicilio del condado de Westchester, en Nueva York.

Bill y Hillary Clinton recibieron explosivos.

• El fiscal general entre 2009 y 2015, Eric Holder.



• La legisladora demócrata por California Maxine Waters.

• Otro paquete explosivo fue enviado a las oficinas de CNN.