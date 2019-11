Dos de las tres fuerzas opositoras que obtuvieron representación parlamentaria en las últimas elecciones generales en Bolivia rechazaron la invitación a un diálogo formulada este sábado por el presidente Evo Morales con el objeto de solucionar la crisis derivada de las sospechas de fraude en esos comicios.



El ex presidente Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), afirmó que no tiene nada que dialogar con el jefe del Estado y subrayó que "le toca hoy al señor Evo Morales tomar una decisión, le toca escoger el camino para dejar el gobierno".



"Su decisión es la que va a definir su propio destino y el destino de Bolivia; nosotros no tenemos nada que negociar con usted", dijo el ex mandatario en un video publicado un rato después de la conferencia de prensa de Morales.



La invitación al diálogo también fue rechazada por el senador Oscar Ortiz, de Bolivia Dice No (BDN).

"No vamos a participar en ese diálogo; este no es un problema solo de partidos, no es solo un conflicto entre políticos; hay una ciudadanía movilizada que clama por nuevas elecciones y eso no se puede obviar", sostuvo Ortiz, según el diario paceño Página Siete.



Morales convocó esta tarde a los partidos opositores con representación parlamentaria a un diálogo con "agenda abierta".



"Convoco al diálogo a los partidos que han obtenido asambleístas (legisladores) en las últimas elecciones, con una agenda abierta, a debatir para pacificar Bolivia, al diálogo de manera urgente inmediata", dijo el mandatario en conferencia de prensa.



Mesa y Ortiz resultaron segundo y cuarto para presidente y sus fuerzas obtuvieron 50 y nueve bancas en la Cámara de Diputados y cuatro y una en el Senado, respectivamente.



En cambio, el surcoreano nacionalizado boliviano Chi Hyun Chung -tercero en la elección presidencial y que con nueva bancas ganadas en Diputados completa la representación parlamentaria obtenida por la oposición- confirmó que asistirá a conversar con Morales, según el diario El Deber.



Las Fuerzas Armadas de Bolivia rechazaron intervenir en la crisis derivada de las elecciones



Las Fuerzas Armadas de Bolivia descartaron en esta jornada un enfrentamiento con los ciudadanos que protestan desde hace semanas contra el gobierno del presidente Morales y rechazaron intervenir para solucionar los "problemas generados en el ámbito político".



Las instituciones militares, "enmarcadas en la democracia y las leyes, garantizaremos la unión entre compatriotas, por lo que ratificamos que nunca nos enfrentaremos con el pueblo, al que nos debemos", afirmó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, en conferencia de prensa.



"Siempre velaremos por la paz y la convivencia entre hermanos, y por el desarrollo de la patria", agregó el oficial, según los diarios paceños El Deber y Página Siete.



Kaliman hizo esas declaraciones después de que numerosas unidades policiales se amotinaran a partir de anoche, en el contexto de las crecientes protestas por sospechas de fraude en las elecciones presidenciales del 20 de octubre.



"Nos encontramos totalmente cohesionados bajo el mando militar, apegados siempre a disciplina, orden y respeto a la Constitución Política del Estado", aseguró.



Asimismo, Kaliman advirtió que ?los actuales problemas generados en el ámbito político deben ser solucionados en el marco de los más altos intereses de la patria antes de llegar a momentos irreversibles?.



Esta tarde, por primera vez desde que estallaron las protestas y tras descartarlo explícitamente en los días previos, Morales sugirió una eventual intervención militar para conjurar la crisis.



En una conferencia de prensa en la que llamó a la oposición a dialogar y a sus simpatizantes a "movilizarse para defender la democracia", el mandatario pidió a las Fuerzas Armadas "preservar la nueva Bolivia" de los grupos que, según él, buscan dividir al país.