El candidato presidencial del movimiento izquierdista Colombia Humana, Gustavo Petro, aseguró después de votar en Bogotá que "la ciudadanía" es la garante de la transparencia de las elecciones que se celebran este domingo en el país.



"La garantía hoy no la da el Estado, la da la ciudadanía", afirmó Petro, quien aparece segundo en todos los sondeos de intención de voto y podría competir por la presidencia en la segunda vuelta electoral, prevista para el 17 de junio.



Petro dialogó con la prensa después de votar en el barrio bogotano de Asunción, donde hizo un llamado a que la gente grabe y vigile "cualquier tipo de delito, de fraude" con "sus celulares" y "en las redes", según consignó la agencia EFE.



Agregó que espera que "toda la ciudadanía no solamente vote hoy sino que con sus cámaras ubique todo tipo de fraude (...) y lo remita de inmediato" a las autoridades.



Petro denunció días antes de las elecciones que se preparaba un "fraude" en su contra para que no alcanzara la cantidad de votos suficientes para pasar a la segunda vuelta, que según los sondeos disputaría con el uribista Iván Duque, si ninguno consigue superar la mitad más uno de los votos válidos.



Según el candidato de Colombia Humana, las autoridades electorales buscan favorecer al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que en las encuestas de intención de voto se sitúa en cuarto lugar.



Además de Petro y Vargas Lleras también se presentan en estos comicios el mencionado Duque, de Centro Democrático; el centrista Sergio Fajardo, por la Coalición Colombia, y el liberal Humberto de la Calle.



Petro aseguró que, hasta que no se conozcan los resultados de este domingo, lo que busca es "ganar las elecciones en primera vuelta". "Este debate electoral es entre las maquinarias corruptas y las ciudadanías libres", concluyó.