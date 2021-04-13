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Sábado, 18 de abril de 2026

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Policía implicado en polémica muerte de taxista en Bogotá pagará 20 años de cárcel

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Redacción BAE

Bogotá, 13 abr .- El patrullero de la Policia de Colombia, Juan Camilo Lloreda Cubillos, acepto su responsabilidad en la muerte del taxista y estudiante de derecho Javier Humberto Ordonez Bermudez, de 45 años, ocurrida el 9 de septiembre de 2020 en Bogota y que derivó en sendas protestas en este país, por lo que pagará 20 años de cárcel, informó la Fiscalía este martes.Lloreda Cubillos logró un preacuerdo con la Fiscalía General mediante el cual "admitio los delitos de homicidio agravado y tortura agravada", el cual fue avalado por el Juzgado Octavo Penal Especializado de Bogota y que contempla "una pena de 20 anos de prision" y multa millonaria, indicó la Fiscalía en un comunicado. zzz/ap/ml

 

Fuente: Sputnik

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