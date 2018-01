Los mensajes privados de Carles Puigdemont en los que admitió que el proceso independentista “ha terminado” dispararon la reacción de los partidos nacionales, opositores en Cataluña, que reclaman “proponer otro candidato” y tener “valentía” para admitir que todo fue una “farsa”.



Uno de los más duros en su mensaje fue el portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso, Rafael Hernando, quien desde Madrid tildó a Puigdemont de "zombi político" y a la vez celebró que "reconozca su situación" al decir que le han "sacrificado" y que "el proceso ha caducado".



Hernando opinó que lo que tiene que hacer ahora el presidente del Parlament, Roger Torrent, es "tomar nota y proponer a otro candidato".



Y agregó, citado por el diario La Vanguardia: "Yo creo que es evidente que Puigdemont, aunque él no lo sepa, es un zombi político desde hace mucho tiempo".



Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, señaló que el proceso independentista "no tenía una hoja de ruta muy definida y, sobre todo, muy responsable".



A su parecer, los mensajes de Puigdemont y los "desencuentros del bloque independentista" demuestran que en el proceso había "intereses personales y de grupo, políticos electorales", por lo que ha reprochado que los sacrificios que han pedido a la sociedad "son inversamente proporcionales" a los que están dispuestos a asumir.



"Puigdemont está en una empresa personal", afirmó Ábalos, pero "los intereses de una persona no pueden condicionar el futuro de un pueblo".



"Está claro que es un proceso con poco valor, poca decisión y una absoluta indefinición", agregó, por lo que pidió a los independentista que dada "la incoherencia que existe, la irresponsabilidad y la escasa ejemplaridad que dan los dirigentes, asuman con realismo la situación" y "actúen con sensatez".



Por su parte, la líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, Inés Arrimadas, reclamó a los independentistas tras la difusión de los tuits de Puigdemont "valentía" para reconocer públicamente la "farsa" del “procés”, que "está muerto desde hace mucho tiempo".



En declaraciones a la prensa en los pasillos del Parlament, Arrimadas advirtió, además, que mientras "se mantenga la farsa" del proceso independentista y "una república imaginaria que no existe", se seguirá "haciendo mucho daño" a Cataluña y a sus instituciones.



Estos son los mensajes adjudicados a Puigdemont

"Esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí", confiesa el candidato secesionista a su ex consejero.



Puigdemont confiesa a Comín que tiene claro que "esto ha terminado" y que los suyos los han "sacrificado", al menos a él, y recuerda las palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, avanzando que quizá habría que "sacrificar" al candidato de JxCat.

"Supongo que tienes claro que esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí. Vosotros seréis consellers (espero y deseo) pero yo ya estoy sacrificado, tal y como sugería [Joan] Tardá", insiste.

"No sé lo que me queda de vida (¡espero que mucha!), pero la dedicaré a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación. Me han hecho mucho daño con calumnias, rumores, mentiras que he aguantado por un objetivo común. Esto ahora ha caducado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia", escribe.