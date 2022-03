Will Smith le pegó a Chris Rock en la ceremonia número 94 de los Premios Oscar. Este domingo el actor y el comediante fueron tendencia en las redes sociales, lo cual aún continúa, luego de que el primero se subiera al escenario para golpear al segundo por una "broma" de mal gusto que hizo sobre Jada Pinkett, esposa de Smith, quien se encontraba presente en la entrega de galardones.

Smith estaba nominado en la terna a mejor actor por Rey Richard: una familia ganadora, película en la que interpretó a Richard Williams, padre y entrenador de las famosas tenistas Venus y Serena. Lo que parecía ser una entrega de premios más, superó las expectativas de los presentes y televidentes cuando el actor se subió al escenario para pegarle a Rock.

¿Qué dijo Chris Rock?

"¿Saben quién tiene el trabajo más duro esta noche? Javier Bardem y su esposa (Penélope Cruz), los dos están nominados. Si ella pierde, él no puede ganar. Está rezando para que gane Will Smith. Como 'señor por favor'", dijo el comediante en su monólogo cuando le tocaba presentar la terna a mejor documental.

Chirs Rock no terminó su monólogo ahí, sino que siguió y ejerció violencia estética cuando realizó una comparación entre Pinkett, quien también es actriz, y un personaje que realizó Demi Moore: "Jade, te quiero. No puedo esperar para ver la segunda de G.I Jane. Eso fue una buena broma, me voy de aquí".

Moore interpretó a un personaje que debía raparse el pelo, pero Pinkett contó hace un tiempo que padece alopecia, enfermedad que provoca la caída del cabello, y esto no fue bien tomado por ella y por su esposo.

"He estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, miren esta línea de aquí. Miren eso. Apareció así y esto va a ser un poco más difícil de ocultar, así que pensé en compartirlo para que no me hagan preguntas", reveló Jade hace un tiempo desde sus redes sociales.

En las últimas horas trascendió que Chris Rock no denunciará a Will Smith por el golpe que recibió. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que estaba al tanto de un "incidente" en el que "un hombre abofeteó a otro", pero que el comediante se había negado a "presentar una denuncia policial".

"Si la parte implicada desea una denuncia policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación", indica el comunicado del Departamento consignado por la agencia de noticias internacional AFP.

¿Qué pasó en el corte de los Oscar 2022?

Después de pegarle a Rock, Will volvió a su lugar y le gritó que dejara de utilizar el nombre de su esposa. El audio de ese momento fue prohibido por La Academia y la ceremonia tuvo que ir a un corte comercial para calmar las aguas.

De todas maneras, los espectadores estuvieron al tanto de lo que pasó. Scott Feinberg, columnista de premios, transmitió desde su cuenta de Twitter (@scottfeinberg) lo que pasó después.

"Durante la pausa comercial, Will Smith es apartado y consolado por Denzel Washington y Tyler Perry, quienes le indican que lo ignore. Will parece secarse las lágrimas de los ojos cuando vuelve a sentarse con Jada, con Denzel consolando a Jada y el representante de Will a su lado", tuiteó Feinberg junto a un video.

Qué dijo Will Smith en los Oscar 2022: "Quiero transmitir amor"

Cuando le tocó dar su discurso por haber ganado como mejor actor, Smith aprovechó la ocasión para pedir disculpas.

"Quiero pedirle una disculpa a La Academia, a todos los nominados de mi categoría. Es un momento hermoso, no lloro por ganar un premio, se trata de darle luz a las personas, a todo el equipo de King Richard y a toda la familia Williams", dijo el actor.



Y siguió: “Me veo como el papá loco, como le decían a Richard, pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar”.

¿Le pueden quitar el Oscar a Will Smith?

Después de que terminara la ceremonia número 94 de los Oscar, La Academia se refirió al episodio desde su cuenta de Twitter (@TheAcademy).

"La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma", comenzó el tuit y siguió: "Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo".

En las últimas horas ha circulado una versión en redes sociales, publicada por New York Post, de que podrían quitarle la estatuilla ganada como mejor actor por "romper el código de comportamiento" durante la ceremonia, pero esto aún no ha sido confirmado por fuentes oficiales.