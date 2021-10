Este sábado es el último día de vida de Martha Liria Sepúlveda, una mujer oriunda de Medellín que sufre de una esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y que a sus 51 años decidió poner fin a su sufrimiento diario y someterse a una eutanasia.

Esta enfermedad grave e incurable que atrofia su vida paulatinamente le fue diagnosticada en el 2018. Luego de varios meses de experimentar el debilitamiento de sus músculos a raíz de una degradación celular, en julio de este año decidió ponerle fin a su dolor y al de su familia y acudió a la Justicia. El pasado 6 de agosto, le confirmaron que su petición podía ser concedida, y marcó en el calendario que este 10 de octubre a las 7 de la mañana se despediría del mundo para siempre.

Martha Liria Sepúlvera se convertirá en la primera colombiana en recibir la eutanasia sin padecer una enfermedad terminal.

En Colombia la eutanasia fue despenalizada en 1997, y 18 años más tarde, en 2015, logró convertirse en ley. De acuerdo con la BBC, se han realizado más de 157 intervenciones desde aquel entonces. Además, la Corte Constitucional de ese país permitió que el derecho a una muerte digna se extienda a los pacientes que padezcan un “intenso sufrimiento físico o psiquitco” por causa de una lesión o enfermedad incurable.

.

La ELA, que también padece el senador bonaerense de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich, no es una enfermedad terminal. Sin embargo, el proceso de desgaste físico y celular es tan atroz y lento que la justicia avaló su petitorio y entonces ella se convertirá en la primera colombiana en recibir la eutanasia sin tener un diagnóstico terminal.

Pese a que muchos lo podrían considerar como una experiencia temerosa y extrema, Martha Sepúlveda lo vive con mucha paz, e incluso en diálogo con el medio de comunicación colombiano Noticias Caracol afirmó sentirse mucho más “feliz” desde que le confirmaron su petición.

"Soy de buenas, tengo buena suerte. Y, como le digo, estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento: me río más, duermo más tranquila", comentó sonriente al noticiero.

Dios no me quiere ver sufrir a mí. Con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, lo mejor que me puede pasar es que me vaya a descansar

La colombiana afirma ser católica creyente. Aunque haya expresado que su última voluntad es morir en paz, la Conferencia Episcopal Colombiana le pide que reconsidere su decisión y afirma que la ayudará a encontrar tratamientos que alivien su padecimiento. Pero para Martha, la Tierra se siente como el Infierno.

Quién es Martha Liria Sepúlveda, según su hijo

Federico Redondo Sepúlveda es un joven de 22 años, estudiante de abogacía, y el único hijo y familiar de Martha que apoya la decisión de su madre. “Mi mamá está tranquila y feliz desde que le dijeron que podía morir porque su vida era literalmente un infierno”, relató en diálogo con BBC Mundo. Su manera de encarar esta terrible situación tiene conmocionado al mundo entero.

Su mamá dejó de ser una persona libre e independiente. No podía hablar, ni tragar. Había que bañarla, vestirla, darle de comer, masajearla para aliviar su dolor. Había perdido todo el poder sobre su cuerpo. Según su hijo, su personalidad tampoco era la misma de siempre.

"De alguna manera me reconforta el hecho de que mi mamá haya podido terminar su vida de la forma que ella quería", expresó Federico, el hijo de Martha Sepúlveda.

“Un día ella me dijo: “Sería tan bueno que yo pudiera solicitar la eutanasia”. Y pues yo no lo tomé como muy en serio”, contó. Y es que tras un arrollador proceso de dolor y sufrimiento, entendió que su madre realmente tenía derecho a una muerte digna.

Me decía: 'Hijo, esto no es vida, esto no es digno'.

.

Federico apuntó que el domingo a las 7 de la mañana morirá su mamá. “Feliz”, resaltó. “Muchas personas se sorprenden porque la ven muy tranquila y muy feliz. Mi mamá está tranquila y feliz desde que le dijeron que podía morir porque su vida era literalmente un infierno. Ella antes no era así. Antes estaba desesperada, triste y con pocas esperanzas de cara al futuro”, afirmó.

"Yo sí necesito a mi mamá y quiero que esté conmigo en cualquier condición. Pero en ese caso solo estaría pensando en mí, en mis necesidades. Llevamos 22 años juntos. Mi vida giraba alrededor de ella y la de ella alrededor mío. Luego de su partida, yo tendré que inventarme otra vida. Por eso fue tan difícil al principio. El domingo se va a hacer una cremación, se va a celebrar una eucaristía y... y ya, porque básicamente eso es lo que quiere. La voy a extrañar mucho. Yo creo que no hay nada que no vaya a extrañar porque nada volverá a ser lo mismo. Nada. Desde su sonrisa y su berraquera y su buena actitud ante lo bueno y lo malo de la vida... hasta sus regaños. Todo me hará falta", finalizó.