Murió Noelia Castillo, la paciente más joven en acceder a la eutanasia en España

Noelia Castillo, la catalana de 25 años, murió este jueves en una residencia de Sant Pere de Ribes, tras someterse a una eutanasia. Se trata de la paciente más joven en España en recibir la prestación de muerte asistida.

La joven presentaba un cuadro clínico de paraplejía derivado de un intento de suicidio ocurrido en octubre de 2022. Según los informes médicos, las secuelas de ese episodio eran "permanentes e irreversibles", lo que le provocó un sufrimiento crónico.

Castillo sufría dolor neuropático, alteraciones sensitivas severas, incontinencia y una dependencia funcional total para las actividades básicas de la vida diaria.

Noelia Castillo solicitó la eutanasia en 2024.

La solicitud formal de eutanasia fue presentada por Castillo el 10 de abril de 2024 ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC). Este órgano independiente, encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, validó la petición al certificar que la paciente padecía un "sufrimiento constante" derivado de sus patologías físicas, cumpliendo con los estándares de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.

El proceso, que originalmente debía ejecutarse el 2 de agosto de 2024, sufrió una interrupción judicial de último momento. El padre de la joven, con el asesoramiento de la organización Abogados Cristianos, inició una serie de recursos legales para detener la muerte asistida.

La demanda escaló atravesó varias instancias judiciales hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que finalmente no dio lugar a las pretensiones de la familia.

Durante el tiempo en que el procedimiento estuvo paralizado, Castillo mantuvo su voluntad de finalizar su vida debido al dolor que enfrentaba. "Quiero irme ya y dejar de sufrir y punto. Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. ¿Y yo todo el dolor que he sufrido durante todos estos años?", manifestó la joven en una entrevista televisiva con un medio español.

La paciente también se refirió al conflicto con su padre: "No ha respetado mi decisión y nunca lo hará. Me quería poner a mi nombre la casa que ha comprado para poder seguir cobrando la pensión por hijo a cargo".

También cuestionó la finalidad de mantenerla con vida dadas sus circunstancias: "¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?".

La vida de Noelia estuvo marcada por una infancia y adolescencia en centros de menores y un entorno familiar complejo. Castillo señaló como un punto de quiebre una violación múltiple sufrida en 2022, antecedente que derivó en una crisis de salud mental y del posterior intento de suicidio que le provocó la lesión medular irreversible mientras realizaba su rehabilitación en el Instituto Guttman de Badalona.

En la etapa previa al procedimiento, Castillo detalló cómo deseaba transcurrir sus últimos momentos, mencionando su intención de utilizar "el vestido más bonito" de su pertenencia y un maquillaje sobrio. "Siempre he pensado que quiero morirme guapa", señaló.

La eutanasia se realizó en la residencia sociosanitaria donde Castillo residía, espacio que ella misma definió como su "zona de confort". El fallecimiento se produjo tras una despedida privada de su madre, cumpliendo con la planificación establecida por la paciente y el equipo médico responsable.