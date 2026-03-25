Eutanasia: a horas de su muerte asistida habló Noelia Castillo

La eutanasia de Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años con paraplejía desde 2022, se llevará a cabo el próximo jueves.

Según informó la prensa española, el procedimiento se realizará tras un extenso recorrido de varias instancias judiciales y la desestimación de medidas cautelares por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La paciente habló por única vez en una entrevista con un medio español, en la que explicó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. "Me quedan cuatro días porque el 26 ya me hacen la eutanasia", confirmó.

El recorrido que tuvo que atravesar la joven para llegar a esta instancia comenzó el 18 de julio de 2024, cuando la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) emitió una resolución favorable a su solicitud.

Desde ese momento, el padre de Noelia, asistido jurídicamente por la organización Abogados Cristianos, interpuso sucesivas impugnaciones que paralizaron temporalmente el trámite.

El Tribunal Supremo intervino para validar la legalidad de las presentaciones previas. Luego, el Tribunal Constitucional de España rechazó de manera unánime un recurso de amparo, al considerar que no existía una vulneración de derechos, consolidando la firmeza jurídica necesaria para proceder con el acto médico.

Tras el aval de las cortes nacionales, la Generalitat de Cataluña reactivó el protocolo de actuación.

El último obstáculo legal se resolvió este martes, cuando el TEDH notificó la desestimación de la suspensión cautelar solicitada por los familiares, permitiendo que el equipo médico designado por la CGAC cumpla con la prestación.

El caso de Noelia tomó relevancia por una discrepancia entre la voluntad de la paciente y su entorno familiar.

Castillo Ramos mantuvo su determinación durante los dos años de litigio, argumentando que su derecho a decidir sobre su propia existencia prevalece sobre las valoraciones de terceros.

"Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija", sostuvo la joven. Asimismo, planteó una distinción entre el impacto emocional en sus allegados y su propia percepción de padecimiento físico y psíquico derivado de su condición de salud.

Según el testimonio de la joven, el enfrentamiento con su padre incluyó rupturas en la relación mientras la estrategia legal de su progenitor buscaba bloquear el acceso a la eutanasia.

Por el contrario, la madre de la paciente, Yolanda, modificó su postura inicial de rechazo hacia una aceptación de acompañamiento. Aunque manifestó no estar conforme con el desenlace, confirmó su presencia junto a su hija el día de la intervención.

A pesar de la cercanía a la fecha, el expediente se mantiene abierto. Abogados Cristianos sostiene causas contra los profesionales de la salud que integraron el equipo de valoración, alegando presuntas irregularidades en la concesión del permiso.

El Tribunal Supremo, en instancias previas, calificó ciertos puntos del trámite como "censurables", lo que dio pie a investigaciones sobre el funcionamiento interno de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.