Donald Trump propuso un plan para un alto el fuego, pero Irán lo rechazó y exigió sus condiciones

El gobierno de los Estados Unidos envió a las autoridades de Irán una propuesta formal que consta de 15 puntos, con el objetivo de establecer un alto el fuego definitivo y un marco de "entendimiento global" en Medio Oriente. Irán respondió con su propio petitorio.

La existencia de este documento fue confirmada por funcionarios de Pakistán.

La iniciativa de Washington incluye cláusulas sobre el alivio de sanciones económicas contra Teherán a cambio de la cooperación en programas nucleares civiles y el desmantelamiento de los desarrollos con fines armamentísticos.

El documento establece que cualquier avance estará sujeto a la supervisión estricta del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Presencia militar en el Estrecho de Ormuz.

Además, el borrador fija límites precisos al programa de misiles iraní y exige garantías para la libre navegación en el Estrecho de Ormuz, un punto crítico para el comercio global de hidrocarburos.

Fuentes de la mediación en Egipto definieron la propuesta estadounidense como una base de negociación que trasciende el ámbito estrictamente nuclear. Este plan también intenta desactivar los enfrentamientos directos e indirectos en distintos frentes de la región.

La negociación contempla la realización de una cumbre presencial en territorio paquistaní este viernes. Para que este encuentro se concrete, la delegación de Washington debería iniciar su traslado desde los Estados Unidos de forma inmediata, dada la complejidad del viaje diplomático.

La respuesta de Irán a Estados Unidos

Teherán rechazó los términos de EE.UU. y estableció condiciones propias. La cadena estatal iraní Press TV informó que la República Islámica rechazó formalmente el plan de 15 puntos.

En su lugar, el gobierno de Irán presentó un pliego de cinco exigencias que consideran innegociables para detener sus operaciones militares. Un alto funcionario iraní declaró respecto a la postura de su país: "Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus propias condiciones".

El vocero oficial ratificó la determinación de Teherán de continuar con sus acciones defensivas hasta que sus demandas sean satisfechas. La primera de las condiciones iraníes exige el cese total de lo que definen como "agresiones y asesinatos" por parte de sus oponentes.

En segundo lugar, solicitan el establecimiento de mecanismos internacionales que aseguren que el conflicto armado no vuelva a ser impuesto sobre su territorio en el futuro.

Como tercer punto, Irán demanda el pago garantizado de reparaciones por daños de guerra. Esta exigencia económica busca compensar los efectos de las hostilidades y las sanciones aplicadas durante el conflicto.

La cuarta condición estipula que el fin de la guerra debe alcanzar a todos los frentes y a todos los grupos de resistencia aliados en la región. Teherán busca un acuerdo que proteja a sus actores vinculados en otros países de Medio Oriente para garantizar una estabilidad regional.

Por último, Irán reclama el reconocimiento de su soberanía sobre el Estrecho de Ormuz como un derecho natural y legal. Argumentan que el control de esta vía marítima funciona como una garantía para el cumplimiento de los compromisos que asuma la contraparte en un eventual tratado.

Las autoridades iraníes indicaron que no habrá instancias de diálogo previas a la aceptación de estos puntos. "El fin de la guerra se producirá cuando Irán decida que debe terminar, no cuando Trump lo imagine", concluye el texto.