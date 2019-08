El 30 de mayo de 2014, dos nenas estadounidenses de 12 años identificadas como Morgan Geyser y Anissa Weier llevaron a su compañera Payton Leutner a un bosque de Wisconsin, Estados Unidos, la apuñalaron 19 veces y la abandonaron para que muriera.

Posteriormente declararon que lo hicieron porque querían unirse al terrorífico culto de "Slender Man" y convertirse en sus sirvientes o agentes de terror. El personaje mencionado no era más que un espeluznante meme de Internet personificado como un hombre delgado, extremadamente alto, con brazos muy largos, con un rostro sin rasgos faciales y que viste un traje formal negro.

Él no era real pero ellas decían que sí. De hecho aseguraban que Slender Man las había visitado en sus sueños y amenazaba con matar a sus familias si no asesinaban a Payton. Por eso planearon el ataque durante meses aunque el primer intento fue fallido: la invitaron a un pijama party, pero no se animaron a matarla.

Las menores están reluidas en instituciones psiquiátricas.

Fue entonces que al día siguiente, agarraron un cuchillo de cocina de la casa y se dirigieron al bosque para jugar a las escondidas e y cuando Payton estaba agachada, Morgan y Anissa se abalanzaron sobre ella. Mientras Weier le asestaba las 19 puñaladas a la víctima, Geyser gritó: "No tengas miedo. Solo soy un gatito". Posteriormente, Weier le confesó a la Policía: "Le dijimos [a Payton] que íbamos a buscar ayuda, pero realmente no lo hicimos. Íbamos a huir y dejarla morir".

Ayuda de un extraño

Fue la cadena estadounidense "Crime + Investigation" quien hizo público un nuevo documental con esos espeluznantes detalles que helaron la sangre de los estadounidenses. También develaron por ejemplo, las palabras de quién socorrió a la nena herida un ciclista identificado como Greg Steinberg.

Desangrada y gravemente herida, la nena logró arrastrarse hacia la ruta donde fue vista por Steinberg. "Miré y había una niña acostada allí, una niña pequeña, y se veía tan cómoda que pensé que tal vez estaba recostada al sol. Ella me miró y dijo: '¿Podría ayudarme, por favor?' Dijo que había sido apuñalada varias veces", según consigna el documental.

Sentencia

Tan pronto como la Policía comenzó a interrogarlas, se hizo evidente que Geyser sufría serios problemas de salud mental. Antes del juicio, le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, y se reveló que había escuchado voces y tenía alucinaciones desde hacía varios años.

Ella creía que Slender Man era real y que la estaba observando y hasta podía leer su pensamiento. Por eso fue quien apuñaló 19 veces a la nena. Fue declarada culpable del intento de asesinato en primer grado, pero debido a su grave estado de salud mental no fue hallada responsable criminalmente, por lo que fue sentenciada a 40 años en un psiquiátrico.

En tanto, Weier se declaró culpable de ser parte del intento de asesinato en segundo grado, pero fue encontrada no responsable criminalmente debido a su enfermedad mental. En diciembre del 2017 la menor fue sentenciada a 25 años en un psiquiátrico.