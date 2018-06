El ex presidente españolanunció este miércoles que tiene la intención de dejar definitivamente la política, tras verse desalojado del poder por los socialistas y anunciar el martes que va a abandonar también la dirección del conservador Partido Popular."Mi intención es abandonar la política de manera definitiva, hay más cosas que hacer en la vida que dedicarse a la política", declaró a la radio COPE el ex mandatario, reemplazado por el socialista

Pedro Sánchez.



"He tenido una vida política de una enorme intensidad y yo creo que no tiene sentido permanecer más tiempo aqui. Por tanto ahora lo que he dicho es que no me presentaré al congreso del partido", que debe celebrarse próximamente y que designará a su sucesor.



Tras caer el viernes en una moción de censura promovida en el Parlamento por el Partido Socialista, ahora en el poder, Rajoy, de 63 años, anunció el martes que en breve dejará también de presidir el Partido Popular.



Rajoy obtuvo su primer cargo electo en 1981 en su Galicia natal. Presidía el partido desde 2004, y encabezó el gobierno español desde diciembre de 2011 hasta su caída la semana pasada.



Al frente del ejecutivo sobrevivió a varias crisis de gran envergadura: la recesión económica, de la que el país salió tras una impopular política de austeridad, los 10 meses de bloqueo político en 2016 y el intento de secesión unilateral de Cataluña el año pasado.



Sin embargo, terminó por sucumbir a causa de la reciente sentencia judicial sobre la trama Gürtel, consistente en una red de empresas que de 1999 a 2005 sobornaron a cargos del PP para obtener contratos públicos.



La sentencia estableció además que el partido tuvo una contabilidad irregular durante dos décadas, e impuso penas de un total de 351 años de cárcel a 29 personas vinculadas al PP.