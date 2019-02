El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en una entrevista emitida ete domingo por una televisora de España que no dejará el gobierno ni convocará a elecciones presidenciales porque no acepta presiones de ninguna persona, ni de instituciones.

"No aceptamos ultimátums de nadie; la política internacional no puede basarse en los ultimátums", dijo Maduro, y agregó: "¿Por qué la Unión Europea (UE) le tiene que dar órdenes a un país?"



Entrevistado por el canal La Sexta, el mandatario rechazó la designación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, realizada por la Asamblea Nacional (AN), el parlamento con mayoría antichavista que desconoce el período iniciado el 10 de enero por el mandatario chavista.



"Solo hay un presidente de Venezuela; si saco un decreto económico, a la Fuerza Armada, se cumple", advirtió, según recogieron las agencias españolas de noticias EFE y Europa Press.



Agregó que "esta persona no está facultada por ningún artículo; es una payasada autoproclamarse en una plaza, no tiene ninguna base constitucional, legal, protocolar, formal".



"Buscan dividir y una intervención que imponga un gobierno títere, tratan de generar la impresión de un gobierno paralelo que existe en los medios internacionales pero no existe en la realidad", sostuvo.



Estimulado por el entrevistador, Maduro pidió "sensatez" y "responsabilidad" a Guaidó, y le envió un mensaje: "Piense lo que está haciendo, no se deje utilizar por los viejos caciques de la derecha, no se preste a hacerle daño al país".