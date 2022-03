Un avión de la compañía China Eastern Airlines con 132 pasajeros a bordo se estrelló este lunes en el suroeste de China, informó la administración china de aviación civil (CAAC), sin ofrecer por el momento un balance de víctimas.



El presidente de China, Xi Jinping, declaró estar "conmocionado" y pidió una investigación para que "se determinen las causas del accidente lo antes posible", informó la televisión pública CCTV.



El Boeing 737 volaba desde la ciudad de Kunming hacia la metrópolis de Guangzhou, pero perdió el contacto cuando se encontraba sobrevolando la ciudad de Wuzhou, en la región montañosa de Guangxi, según un comunicado de la CAAC, citado por la agencia de noticias AFP.

"En este momento, se confirma que el vuelo se ha estrellado" , dijo la CAAC, que agregó un equipo de rescate fue enviado al lugar. El avión transportaba 123 pasajeros y 9 miembros de la tripulación, en total 132 personas, aunque los medios chinos habían mencionado 133 personas a bordo.



El Boeing 737 se habría estrellado en una zona rural cerca de esa ciudad, y "provocó un incendio", dijo un reportero en televisión china CCTV, citando a la oficina de coordinación de emergencias local.



Un residente de la zona le dijo a una web de noticias local que el avión involucrado en el accidente se había "destruido por completo" y que había visto áreas forestales cercanas destruidas por el fuego causado por el aparato al estrellarse contra la ladera de la montaña.

Los temores surgieron cuando los medios locales informaron que el vuelo MU5735 de China Eastern no había llegado como estaba previsto a Guangzhou después de despegar de Kunming poco después de la 13 horas local (05:00 GMT).



La aerolínea China Eastern no hizo hasta el momento ningún comentario, si bien cambió los colores de su web a blanco y negro. "El lugar exacto del accidente fue el municipio de Langnan en el condado de Teng", dijo a la agencia AFP un funcionario local, sin ofrecer más detalles.



El rastreador de vuelos FlightRadar24 no ofrecía más datos para el vuelo MU5735 después de las 14:22 locales, cuando llegó a Wuzhou. La web muestra cómo el avión había caído bruscamente desde una altitud de 29.100 pies a 3.225 pies en el lapso de tres minutos, antes de que la información del vuelo se detuviera.

Se considera que en los últimos años, China ha mantenido unos buenos estándares de seguridad aérea, en un país repleto de aeropuertos recién construidos y cubierto por nuevas aerolíneas establecidas para atender el crecimiento vertiginoso del país en las últimas décadas.



El último gran accidente aéreo en China fue en agosto de 2010, con un saldo no confirmado de 42 víctimas. El siniestro de vuelo comercial chino más mortífero fue un accidente de China Northwest Airlines en 1994 en el que murieron las 160 personas a bordo.



La mayoría de los pasajeros a bordo del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que desapareció en marzo de 2014 en ruta de Kuala Lumpur a Beijing, eran de China.