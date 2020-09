Una mujer en España fue declarada culpable de inventar un secuestro y agresión sexual a manos de su ex pareja. Ahora deberá indemnizarlo con €25.000.

Una mujer de León, en España, fue condenada este miércoles a 10 años de cárcel por acusar en 2016 a su ex pareja de haberla secuestrado y de haberle puesto pegamento en la vagina.

La mujer, que tiene 37 años y está en tratamiento psiquiátrico desde 2008, aseguró durante el juicio que declaró presionada por su anterior abogada en el caso, por el personal de Guardia Civil que la atendió en 2016 y por un amigo que la ayudó a preparar las pruebas, informó el sitio ABC de España.

Con esa presión la mujer, identificada como V. G. G., se presentó ante la Audiencia Provincial de León para acusar a su ex pareja, I. R. G., de haberla secuestrado de su casa en la localidad de Fabero y de haberla trasladado a Bembibre, a media hora en auto, donde la atacó sexualmente.

I.R.G. llegó a estar 317 días con prisión preventiva en la cárcel debido a la denuncia falsa de V.G.G., y en febrero de este año, ya en libertad, el hombre aseguró que la mujer le había tomado "un odio brutal" y lo había denunciado como "venganza por haberla dejado".

"El día que le dije que se acababa me dijo que si la dejaba me arruinaba la vida", aseguró el hombre, a quien ahora su ex le tendrá que pagar €25.000 (casi US$30.000) en concepto de indeminzación.

El fallo de la Audiencia Provincial de León reconoce que el secuestro y posterior ataque sexual "sencillamente, no tuvieron lugar", y que se trató de un engaño ideado entre la mujer y su amigo, identificado solo como F.V.A., que fue el responsable de verter pegamento en sus partes íntimas.

Solo V.G.G. fue condenada por denuncia falsa y simulación de delito, mientras que su amigo deberá pagar una multa de €2.100 (unos US$3.000) por su participación en la preparación del escenario.