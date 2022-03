El escándalo ocurrido el domingo pasado durante la entrega de los Premios Óscar entre los actores Will Smith y Chris Rock, no hizo más que levantar el morbo en el mundo del espectáculo, y uno de lo que quiere aprovechar este momento es el reconocido youtuber Jake Paul, quien ofreció una jugosa suma para que los intérpretes se enfrenten en ring.

Paul, que tiene 25 años y que en 2018 inició su carrera como boxeador profesional, hizo pública su idea con un mensaje en las redes sociales. “Tengo 15 millones para Will Smith y 15 millones para Chris Rock listos para irse”, expresó en su cuenta de Twitter, en la que tiene más de cuatro millones de seguidores.

.

El youtuber fue más allá y propuso una posible fecha para el combate entre los actores: “Hagámosla en agosto en mi cartelera”. Y agregó: “Que alguien me ponga en contacto con el representante de boxeo de Will Smith de manera urgente”.

Por el momento, ni Will Smith ni Chris Rock se manifestaron sobre esta oferta que tiene 30 millones de dólares en juego. Lo cierto es que Paul está decidido a verlos arriba de un ring.

¿Quién es Jake Paul?

Cabe destacar, que Paul es una personalidad destacada de las redes sociales, que adquirió notoriedad a partir de la publicación de videos en la extinta plataforma Vine y que luego incursionó en el canto y la actuación. Actualmente, su canal de YouTube tiene 20,3 millones de suscriptores y su cuenta de Instagram es seguida por 14,8 millones de usuarios.

En 2018, se lanzó como boxeador profesional y desde ese entonces ha protagonizado varias peleas. Es el hermano menor de Logan Paul, también youtuber y boxeador que enfrentó a Floyd Mayweather en junio de 2021.

La bofetada de Will Smith desató el escándalo (Twitter).

En abril de 2021, Jake Paul cumplió con los pronósticos al noquear en el primer round al exluchador de Artes Marciales Mixtas, Ben Askren, que hacía su debut en el cuadrilátero. La pelea, que se desarrolló en la ciudad estadounidense de Atlanta, contó la presencia de público. Además, Justin Bieber fue el encargado de animar la previa con un show.

Un derechazo impresionante antes de los dos minutos de pelea le dio la victoria a Paul, que se quedó con su tercera victoria consecutiva desde que se convirtió en profesional. Askren, que peleó en compañías importantes como UFC y Bellator, se levantó, pero no pudo seguir y el árbitro decidió terminar el combate.

.

Durante el choque, que duró 1 minuto y 49 segundos, Askren sorprendió de arranque a Paul con un cross de derecha, que por un instante desconcertó al youtuber. Sin embargo, se recuperó rápido y liquidó el pleito con apenas una mano que mandó a la lona a su rival.

El “chiste” de Chris Rock puso fin a la tranquilidad en la ceremonia de los Oscar 2022. El humorista se subió al escenario del evento para presentar a uno de los ganadores y decidió hacer mención a varias de las celebridades que estaban la sala. Es así como habló sobre Will Smith, y su trabajo en "El método Williams".

Will Smith: furia en el escenario

Pero la cosa no quedó ahí, el humorista también habló sobre la familia del actor. Además de mandarle un beso a su hijo Jaden, saludó a su esposa Jada Pinkett Smith, quien se encontraba a su lado. Luego de hacer referencia a la mujer, Chris Rock agregó: “No puedo esperar a ver la parte dos de G.I. Jane Show”. Al parecer, el cómico hizo referencia a la pérdida del cabello que sufrió la esposa de Smith en el último tiempo.

Sin mediar palabra, Will Smith se levantó de su asiento, se acercó al escenario y le dio un cachetazo al humorista, que no esperaba esta reacción. “Will Smith me acaba de pegar duro”, comentó el presentador cuando vio que su colega estaba enojado con la situación. “Sacá el nombre de mi esposa de tu p... boca”, exclamó el artista mientras se alejaba de la escena y volvía a sentarse.