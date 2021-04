Dos hombres fueron detenidos este martes tras haber secuestrado, retenido y violado a una joven con discapacidad intelectual en una vivienda de la localidad madrileña de Parla.

Según relató la víctima, fue abordada por los sujetos ayer, cerca de las seis de la tarde, a la salida de la estación Renfe.

En pocos minutos, llegaron a una casa de uno de ellos, en donde cada vez que la ultrajaban, la duchaban para que "no se sienta sucia" y ellos "no sentir el olor".

Varias horas después, en una distracción de los jóvenes, logró alcanzar su celular y mandarle un mensaje a su mamá a través de Whatsapp, donde le detalló todo lo sucedido, pero no supo darle su ubicación.

Su familiar, consternada por la situación, fue a la policía y gracias a geolocalización, pudo saber donde quedaba la vivienda.

Al llegar los agentes al lugar, ya cerca de las 2 de la mañana de este miércoles, la víctima con 66 por ciento de discapacidad intelectual, salió corriendo del lugar, diciendo que la habían violado y que habían quedado sus pertenencias dentro.

Los agentes llamaron a la puerta y sin violencia, se llevaron detenidos a los dos presuntos agresores, de 32 y 30 años, por los delitos de retención ilegal y de agresión sexual.

La joven fue trasladada al hospital Infanta Cristina de Parla para ser examinada esta mañana, aunque todavía no hay novedades con respecto.

Según la ley, las relaciones hayan sido consensuadas o no, el consentimiento no se tienen en cuenta por la discapacidad de la chica y no sería válido ante un juez.