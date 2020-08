Manifestantes quemaron automóviles y destrozaron negocios en una segunda noche de protestas en una ciudad del estado estadounidense de Wisconsin para reclamar el arresto de policías que acribillaron a balazos e hirieron a un afroamericano desarmado.



Los manifestantes desafiaron un toque de queda nocturno impuesto ayer en la localidad de Kenosha luego de una primera noche de protestas tras el acribillamiento de Jacob Blake, de 29 años, el domingo por la tarde.



Un video grabado por un testigo mostró el momento en que dos policías blancos disparaban a quemarropas y por la espalda contra Blake, quien recibió siete balazos cuando intentaba meterse en su auto luego de negarse a ser detenido.

.

Jacob Blake seguía internado este martes, en grave estado.

Eldesencadenara una ola de protestas en Estados Unidos y otros países.Blake seguía este martes en estado grave, aunque estable, en un hospital de Milwaukee. Anoche,, que regía de las 20 a las 7,, una ciudad de 100.000 habitantes.



Los manifestantes fueron dispersados varias veces con gases y granadas aturdidoras, pero a los pocos minutos se reagrupaban y volvían, informó CNN.Las protestas continuaron hasta la madrugada de hoy, con jóvenes que cantaban "¡No nos vamos!".

Varios vehículos, fachadas de edificios y postes de alumbrado público fueron vandalizados. La Policía de Kenosha ofreció pocos detalles sobre lo ocurrido, pero aseguró que varios agentes respondieron a una llamada por violencia doméstica y se vieron involucrados en un tiroteo.

.

La Policía de esa ciudad -que no usa cámaras corporales, solo micrófonos- no informó cuántos agentes estuvieron involucrados ni proporcionó sus nombres, peroEl gobernador de Wisconsin,, condenó el hecho y dijo que Blake "no fue el primer hombre o persona de raza negra en ser baleado, herido o asesinado sin piedad a manos de individuos encargados de hacer cumplir la ley en nuestro estado o nuestro país".

.

Varios vehículos fueron prendidos fuegos por los manifesantes (Télam).

Los videos que muestran el accionar de la Policía contra Jacob Blake

, director del sindicato de policías de Kenosha, dijo que la declaración de Evers fue "totalmente irresponsable" y que la gente debería esperar hasta que se conozcan todos los hechos.del estado para contener las protestas.En un comunicado de prensa, el gobernador dijo que la "movilización limitada" de la Guardia Nacional fue para ayudar a las fuerzas del orden a "proteger la infraestructura crítica" yEn la noche del domingo,, exigiendo que los oficiales involucrados en el tiroteo fueran arrestados. Los manifestantes rompieron una puerta y obligaron a los agentes antidisturbios a usar gas pimienta para dispersarlos.