La policía del estado de Pennsylvania informó de un increíble caso de secuestro, donde la víctima utilizó una increíble estrategia para escapar su trágica situación. Tras meses de encarcelación a manos de su abusador, la mujer decidió escribir un pedido de ayuda en una nota que dejó en un baño público, esperando que la policía la encontrara. Y efectivamente, así sucedió.

En la primera nota, descubierta el 8 de julio en un Walmart de la ciudad de Carneige, la mujer escribió su nombre y el de su captor, Corey Brewer, y denunció que el hombre de 38 años la tenía secuestrada. La nota explicaba que Brewer la abusaba sexualmente, la agredía con frecuencia y amenazó de muerte a sus hijos para evitar que intentara escapar. La mujer también dió detalles de la identidad del abusador, el vehículo que usaba y su dirección, con la esperanza de que la encontraran.

.

La policía ubicó la vivenda de Brewer y se presentaron a su puerta, pero nadie respondió al llamado. A pesar de escuchar movimiento dentro de la casa, los oficiales no entraron ya que no tenían una orden judicial que se lo permitiera. Por previos tratos con las fuerzas policíacas, los agentes lograron obtener el número de teléfono del sospechoso y llamaron a su casa, donde pudieron hablar con la víctima.

Sin embargo, Brewer estuvo presente durante la conversación entre la policía y la mujer, quien aseguró a los agentes que estaba con su novio. Brewer explicó que se encontraban de vacaciones en Nueva York antes de colgar la llamada.

Corey Brewer, el secuestrador que agredió a la víctima por más de dos meses.

El día siguiente, apareció otra nota. En el segundo mensaje la víctima desmintió el viaje a Nueva York que había mencionado el secuestrador, y pidió a la policía que "no se rindan, por favor", ya que el abuso no se había detenido y ella seguía en peligro. La segunda nota también especificaba que se encontraba cautiva desde el primero de mayo, para ese entonces hace más de dos meses. "Si no sobrevivo, díganle a mi familia que los amo", escribió la víctima.

Para la mañana siguiente, la policía había tramitado una orden judicial y entraron en la casa de Brewer. Tras un rastrillaje de la vivienda, los oficiales arrestaron al hombre y retiraron del lugar a la víctima, quien tuvo que ser trasladada a un hospital. En su declaración, la mujer afirmó que el abusador la había violado, golpeado y estrangulado en varias ocasiones.

.

También había secuestrado su teléfono celular, para evitar que pida ayuda, y tomó fotos explícitas de ella sin su consentimiento. Entre otros cargos, Brewer fue acusado de agresión sexual, restricción ilegal, estrangulamiento y amenazas terroristas. No es la primera vez que se presentan cargos en su contra, ya que la víctima había apelado por una orden de protección contra él a fines de 2020.