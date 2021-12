La vida de un pintor era un drama continuo. Diariamente debía esconder su rostro a causa de una deformidad facial en su nariz, la cual le impedía tener una vida social normal y también le afectaba la respiración e incluso comer. Sin embargo, un día mientras realizaba su labor en la casa de un cirujano plástico, este vio su calvario y le aseguró que haría lo posible ayudarlo. El doctor le realizó la operación que necesitaba y no le cobró nada por ello.

El protagonista de esta historia es Conrado Ramos Estrada (57), un pintor, carpintero y obrero. que vive en Nueva York, Estados Unidos. Este hombre vivió un drama diario durante seis años al salir a la calle. Su imagen se vio seriamente perjudicada luego de que se le diagnosticó una rinofima, enfermedad que le produjo un agrandamiento en su nariz, lo que le impedía comer y respirar con comodidad.

Conrado Ramos Estrado vivió un drama continuo durante seis años a causa de la deformidad en su nariz (imagen Instagram).

Pero eso no era todo. La mirada de la sociedad convirtió su vida en un calvario constante. El sujeto explicó que en más de una oportunidad las personas en la vía pública se lo quedaban mirando y tenían distintas reacciones, algo que lo incomodaba y mucho. Incluso “los niños les preguntaban a sus madres qué me había pasado", y el sólo evitaba la situación usando una mascarilla todo el tiempo.

Consultó a varios especialistas durante esos años de padecimiento, pero las consultas con los médicos no fueron satisfactorias y su piel se veía cada vez más desmejorada. “Había pasado seis años viendo médicos y especialistas en piel y nada mejoró”, expresó Ramos Estrada en diálogo con el New York Post.

"Un ángel" le cambió la vida

Un día comenzó a trabajar en la casa del cirujano plástico Thomas Romo, director de cirugía reconstructiva plástica facial en el Hospital Lenox Hill de Nueva York. El doctor al verlo sintió curiosidad e inquietud por el aspecto en el rostro de este hombre de 57 años. Creyó que él podía ayudarlo con la deformidad en su nariz y fue por eso que se acercó a explicarle sobre las posibilidades de que su sufrimiento terminara.

“Me presenté y me ofrecí a corregir su deformidad facial. Él aceptó felizmente. Después de eliminar el exceso de crecimiento, le rediseñé la nariz y le apliqué vendajes estériles. Estaba muy emocionado y agradecido”, relató el especialista en su cuenta de Instagram. En donde además mostró una serie de imágenes del nuevo aspecto de su paciente.

El cirujano Romo señaló que la deformación facial de Ramos Estrada se volvió un caso extremo. Eso se debió a que luego de la curación que recibió en la zona y el hombre no siguió las indicaciones médicas. Además, su trabajo lo llevó a estar expuesto continuamente al sol, algo que le generó una "Hiperpigmentación".

“Este paciente no se abstuvo de exponerse al sol durante su proceso de curación, lo que le provocó una hiperpigmentación marrón en la nariz. Es importante escuchar a su médico y siga las reglas. Así es como obtendrá los resultados más óptimos”, indicó Romo.

Por su parte, Ramos Estrada luego de operación se mostró muy agradecido con el hombre que un día llegó y sin ninguna obligación decidió cambiarle la vida. "Me vio y me dio un abrazo. Me dijo: ‘Te voy a ayudar’. Creo que Dios envió a un ángel para que me cuidara, y así es como veo al doctor Romo”, remarcó.

El cirujano plástico Thomas Romo fue quién decidió ayudar a Ramos Estrada a que tenga una mejor calidad de vida.

El doctor detalló que hasta el momento no existe un tratamiento eficaz para la rinofima, los casos extremos como el de este pintor deben ser intervenidos con cirugía. Y sobre todo de este tipo suelen ser muy costoso. Es por eso que para él lo económico pasó a un segundo plano y lo único que le importaba era que este hombre pueda dejar su atrás su padecimiento.

“No mucha gente sabe cómo arreglar esto y el seguro médico no necesariamente lo cubre. La confianza hace que una persona sea mejor y más productiva para la sociedad. No hay mejor satisfacción que poder usar mi especialidad y habilidad para mejorar la calidad de vida de otra persona”, sentenció