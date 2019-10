Una mujer de 42 años falleció tras ser estrangulada por su pareja mientras mantenían sexo. La víctima fue hallada muerta en un hotel alojamiento en la capital del Durango, Mexico. Sin embargo, momentos después del hallazgo la pareja de la mujer se entregó a la autoridades y se declaró culpable.

“Teníamos algunas ocasiones practicando sexo con estrangulamiento, bien fuera una bolsa, una camiseta, un pedazo de almohada en la boca o incluso con las manos, ella me lo practicaba a mí, como yo a ella y este fin de semana no sé qué pasó y se nos salió poquito de control”, señaló el hombre identificado como Ricardo, con quien la víctima tenía un hijo en común aunque no vivían juntos.

La pareja de la víctima, con quien tenían un hijo en común.

Según señalan fuentes policiales, el hombre habría entrado en pánico al reparar que su pareja había muerto durante el acto sexual, sensación que lo llevó a huir del lugar, aunque luego se entregó haciéndose responsable de lo sucedido.

“Pues nada más que respeten mi declaración, lo que realmente pasó más que yo y ella y pues que se quede asentado esta declaración en el proceso que se vaya a llevar, ¿verdad?, yo me estoy entregando voluntariamente porque créame no me siento… la conciencia no me deja, me siento muy mal emocionalmente”, aseguró Ricardo.