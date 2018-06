Los presos reclaman mejoras.

En la capital uruguaya de Montevideo , tres funcionarios del Complejo Carcelario fueron tomados de rehenes por más de 40 reclusos del módulo 12 del establecimiento.La Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (Unicom) informó que una efectivo ya fue liberada pero quedan dos policías de rehenes.



El vocero de los presos, expresó: "Hay un preso acá tiene una pierna que se la quieren imputar (sic) y no le daban la licencia médica. Hay gente que no puede estar en este sector, que es un nido de ratas. Nunca en mi vida vi tantas ratas como vi acá".



Luego, dijo relajado: "La situación está impecable, estamos hechos un éxito".



Uno de los policías, comunicó: "Estamos en una situación tensa pero estamos bien. No nos judearon, no nos lastimaron. Estamos despiertos desde las tres de la mañana. Esperamos que las autoridades del INR den una solución rápida. Hace siete u ocho horas que estamos de rehenes".



Una de las efectivos ya fue liberada.