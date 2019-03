Brenton Tarrant, uno de los hombres que cometió una masacre en dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, que causó decenas de muertes, se presentó mediante un manifiesto publicado en redes sociales como un simpatizante de Donald Trump, y aseguró que los musulmanes "NUNCA conquistarán nuestras tierras".

En el texto, de 73 páginas, se describe a sí mismo como un hombre blanco de 28 años, motivado a llevar su acto por el desprecio a las crecientes migraciones de extranjeros. En el mismo escrito el hombre se hace preguntas "para posibles cuestionamientos", que incluyen varias respuesta a manera de justificación.

Entre esos interrogantes a sí mismo, descarta tener cargo de conciencia por matar a niños, ya que "los hijos de invasores no permanecen como niños, se convierten en adultos y se reproducen, creando más invasores para reemplazar a su gente".

Algunas de sus preguntas y respuestas

¿Por qué llevaste a cabo el ataque?

"Para demostrarles a los invasores que nuestras tierras nunca serán sus tierras, nuestras tierras son nuestras y que, mientras el hombre blanco aún viva, NUNCA conquistarán nuestras tierras y nunca reemplazarán a nuestra gente".

"Para vengarse de los invasores por los cientos de miles de muertes causadas por invasores extranjeros en tierras europeas a lo largo de la historia.

"Para vengarse de la esclavitud de millones de europeos sacados de sus tierras por los esclavistas islámicos.

"Para vengarse de las miles de vidas europeas perdidas por los ataques terroristas en todo el territorio europeo.

"Para vengarse de Ebba Akerlund (una niña sueca de 11 años que fue asesinada en un ataque en Estocolmo el 7 de abril de 2017 al ser atropellada por un integrista que condujo un camión contra una muchedumbre).

"Reducir directamente las tasas de inmigración a las tierras europeas intimidando y eliminando físicamente a los invasores.

"Agitar a los enemigos políticos de mi pueblo a la acción para hacer que se extiendan demasiado y experimenten la reacción eventual e inevitable como resultado".

-¿Sientes algún remordimiento por el ataque?

"No, solo desearía haber matado a más invasores, y también a más traidores?.

-¿A quién representas?

"Millones de pueblos europeos y otros pueblos etnonacionalistas desean vivir en paz entre su propia gente, vivir en sus tierras, practicar sus propias tradiciones y decidir el futuro de su propia especie".

- ¿Eres un nazi?

"No, los nazis no existen. No han sido una fuerza política o social en ningún lugar del mundo por más de 60 años?.

- ¿Eres un neonazi?

"Esa es una categoría muy amplia de personas, y la definición es borrosa en el mejor de los casos. Así que no, no lo creo"

-¿Apoyan el Brexit?

"Sí, aunque no por una política oficial hecha. La verdad es que, eventualmente, las personas deben enfrentar el hecho de que no era nada que ver con la economía. Que fue el pueblo británico el que disparó contra la inmigración masiva, el desplazamiento cultural y el globalismo, y eso es algo grandioso y maravilloso".

- ¿Eres un partidario de Donald Trump?

"¿Como símbolo de la renovada identidad blanca y propósito común? Por supuesto"

- ¿Eres intolerante?

"Por supuesto. Las últimas virtudes de las naciones moribundas son la tolerancia y la apatía, y no quiero nada de eso"

- Al vivir en Nueva Zelanda, ¿no eras un inmigrante?

"Sí, y parece que los inmigrantes parecen traer una gran cantidad de problemas. No, en realidad no. Un australiano que vive en Nueva Zelanda es muy parecido a un austriaco que vive en Baviera. No van a reemplazar étnicamente a las personas, ni a cambiar la cultura de las naciones. Son las mismas personas, son la misma cultura".

-¿Por qué te preocupas tanto por Europa, no eres australiano?

"Australia, al igual que el resto de las colonias de Europa, es simplemente un despegue de los europeos. Un dedo en la mano del cuerpo de Europa. Los orígenes de mis idiomas son europeos, mi cultura es europea, mis creencias políticas son europeas, mis creencias filosóficas son europeas, mi identidad es europea y, lo más importante, mi sangre es europea".

- ¿Fascista?

"Sí. Por una vez, la persona que se llamará fascista, es un fascista real. Estoy seguro de que al periodista le encantará. En general, estoy de acuerdo con los puntos de vista de sir Oswald Mosley (fundador de la Unión Británica de Fascistas) y considérese un eco-fascista por naturaleza".

- ¿Homofóbico?

"No, simplemente no me importa mucho lo que hacen los gays. Mientras sean leales a su gente y pongan en primer lugar el bienestar de su gente, entonces no tengo problemas.

- ¿Odias personalmente a los musulmanes?

"¿Un hombre o una mujer musulmana que vive en su tierra natal? no. ¿Un hombre o una mujer musulmana que elige invadir nuestra tierra y reemplazar a nuestra gente? Sí, no me gustan. El único musulmán que realmente odio es el converso, aquellos de nuestra gente ganadora que dan la espalda a su herencia, les dan la espalda a sus culturas, le dan la espalda a sus tradiciones y se convierten en traidores de sangre a su propia raza. Eso lo odio".

- La violencia no es la respuesta, ¿por qué usas la fuerza?

"No hay una naturaleza en el mundo que no haya sido fundada o mantenida por el uso de la fuerza. Fuerza es poder. La historia es la historia del poder. La violencia es poder y la violencia es la realidad de la historia. Despierta".