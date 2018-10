Robert Bowers, el autor del terrible crimen.

El FBI confirmó, en la tarde de este sábado, que el atentado perpetrado en las primeras horas de esta jornada contra una sinagoga de Pittsburgh, Estados Unidos, fue realizado por un hombre armado, identificado como Robert Bowers que asesinó a once personas e hirió a otras seis.



"Hoy, la pesadilla ha llegado a nuestro hogar. 11 víctimas mortales, ningún niño entre ellas, seis heridos, entre ellos cuatro agentes", declaró el director de seguridad pública de la citada ciudad, Wendell Hissrich, según publicó la agencia de noticias Europa Press.



Bowers, de raza blanca, 46 años y un historial de declaraciones y amenazas antisemitas en las redes sociales, entró a las 9.54 en la sinagoga "El árbol de la vida", emplazada en el centro de la ciudad, y abrió fuego indiscriminado con un fusil de asalto AR-15 contra la congregación presente (cerca de 100 personas) al grito de "todos los judíos deben morir", publicaron los medios locales.



Minutos después, se encontró con varios agentes de policía, por lo que regresó a la sinagoga para atrincherarse. Luego de mantener un tiroteo con los agentes, resultó herido y se entregó.



Cabe aclarar que el detenido, posee licencia de armas de fuego y se supo que realizó al menos seis compras de armas desde 1996. En tanto, no tenía antecedentes penales.



Por su parte, las autoridades federales creen que Bowers, que se entregó a la Policía tras resultar herido, actuó en solitario. Al mismo tiempo, fuentes judiciales consultadas por la prensa yanki manifestaron que podría recibir "pena de muerte", tras ser encontrado culpable de la masacre.