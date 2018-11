El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este miércoles en conferencia de prensa el avance de su Partido Republicano en el Senado y se jactó del triunfo de varios de los candidatos por los que hizo campaña, en sus primeras declaraciones en público luego de las elecciones legislativas, en las que la oposición demócrata recuperó la cámara baja.



"Anoche, el Partido Republicano desafió la historia para expandir su mayoría" en el Senado, dijo Trump en la Casa Blanca y agregó que su agrupación "superó las expectativas en la Cámara" de Representantes, pese al triunfo de los demócratas, con quienes prometió tratar de colaborar.



Los republicanos, agregó, "superaron los antecedentes históricos" pese a lo que calificó como "muy dramática desventaja en dinero de campaña" y "una cobertura mediática muy hostil, por decirlo levemente".



En referencia a los numerosos actos de campaña que hizo antes de las legislativas, Trump, en el poder desde 2016, hizo alarde de su desempeño al afirmar que "de los 11 candidatos por los que hice campaña la semana pasada, nueve ganaron anoche".



El presidente felicitó a los candidatos que abrazaron sus políticas y ganaron y criticó a aquellos que no adhirieron a su discurso anti inmigración y nacionalista.



De manera inesperada, el mandatario elogió profusamente a la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a quien mencionó como presidenta de la cámara, algo que es muy probable pero que aún no fue decidido por los demócratas.



Agregó que estaba deseoso de cooperar con la nueva mayoría demócrata de la Cámara de Representantes y que esperaba hallar espacio para el acuerdo en temas como los precios de los medicamentos, la infraestructura y el comercio.



Más temprano, por Twitter, Trump agradeció a aquellos que lo acompañaron para conseguir una "gran victoria" en las elecciones.



"Aquellos que trabajaron conmigo en esta increíble elección de mitad de mandato, abrazando ciertas políticas y principios, lo hicieron muy bien.¡Los que no lo hicieron, que digan adiós!", escribió en el primero de una serie de tuits el mandatario.



Con su habitual retórica virulenta, atacó a "aquellos comentaristas" que no le dan el crédito merecido por "esta gran elección" de medio término. "Sólo recuerden dos palabras: FAKE NEWS", escribió en mayúsculas.



En los comicios del pasado martes, los demócratas ganaron oficialmente 218 escaños que les permitirán volver a tener el control de la Cámara de Representantes luego de ocho años en poder de los republicanos.



El partido oficialista, por su parte, mantiene su mayoría en el Senado con al menos 51 de las 100 bancas.

Todavía falta conocerse el resultado de algunos estados.