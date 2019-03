Tiempo atrás, el presidente yanqui, Donald Trump, se había sumado a las dudas sobre el lugar de nacimiento de Barack Obama, quien es oriundo de Hawaii y es hijo de madre estadounidense y padre keniata, aunque no todos lo creían. Ahora, el ex jefe de la Casa Blanca se vengó.

Aprovechando la declaración del ex abogado del mandatario, Michael Cohen, en el Congreso sobre las amenazas de Trump a las autoridades de la escuela secundaria y de las universidades a la que asistió para que no publicaran los resultados sobre su desempeño y sus exámenes, Obama reflexionó: “Aunque la Constitución no requiere que un presidente tenga un diploma de primaria, sería bueno saber si lo tiene”.

De inmediato, invitó al republicano a demostrar “de una vez por todas” que terminó la escuela primaria, algo de lo que se podría dudar por sus permanentes bravuconadas.