Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar

Alberto Fernández y Donald Trump comenzaron a tejer su relación en las últimas horas, cuando el presidente de Estados Unidos llamó al argentino para saludarlo por su triunfo en las elecciones del 27 de octubre. Fue un diálogo amable y cordial, que generó el propio Trump.



"Felicitaciones por la gran victoria. La vimos por televisión. Espero poder conocerlo inmediatamente. Su victoria ha sido comentada en todo el mundo", rompió el hielo el norteamericano, poco afecto a las formalidades del protocolo y que maneja sus relaciones internacionales sin intermediarios. La llamada fue al búnker que el albertismo tiene en la calle México y donde se preparan los planes de gobierno que el presidente electo ejecutará desde el 10 de diciembre.



"He instruido al FMI"



La relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue parte importante de la charla. Sobre todo porque el organismo tiene aún que desembolsar 5.400 millones de dólares. Y ya avisaron que están esperando ver cómo será la política de Alberto Fernández respecto de la deuda para decidir si mandan el dinero. "He instruido al FMI para trabajar con usted. No dude en llamarme", aseguró Trump.



Fernández le dijo que quiere tener una relación "madura y cordial" sobre "muchos temas comunes en el marco de una situación compleja en la que Argentina necesita ayuda". Agregó que "tenemos que hacer cosas juntos".



A pesar de que Fernández ya delineó lo que será su eje en política exterior en la previa de las elecciones -con visitas a España y Portugal, por ejemplo, donde gobiernan socialistas-, es cierto que cualquier país del mundo cuida las relaciones con una potencia como Estados Unidos, y más con la influencia que tiene Washington en el Fondo Monetario.



Rumbo a México



Fernández llegará en las próximas horas a México, para reunirse con el presidente Andrés López Obrador, otro político progresista. Mientras Mauricio Macri mantenía en el continente afinidad con gobiernos más cercanos a la derecha (como Chile, Colombia y Brasil), Fernández ya dejó en claro que volverá al eje latinoamericano más vinculado con la centro-izquierda, y en este sentido estuvo reunido en una charla en la Universidad de Tres de Febrero con el ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica. Hablaron de política en un marco distendido.



"Es un honor tener a un amigo que consiguió una changuita de presidente", dijo el uruguayo, en una tarde donde repartieron elogios. "Es un faro, el último de los hippies, alguien que en su juventud luchó, sobrevivió, tuvo una sola conducta y una sola lógica. Por eso es socialmente respetado", indicó Fernández sobre el ex mandatario oriental. Tras este encuentro, Alberto viajó a México con Felipe Solá, quien ya lo acompañó a otros viajes internacionales y suena como canciller, y Santiago Cafiero, quien podría ser su jefe de gabinete.