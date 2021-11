El caso de David Fuller sacudió e indignó a todo el Reino Unido, ya que este hombre confesó haber asesinado por lo menos a dos personas y haber cometido necrofilia con 99 cuerpos de mujeres en la morgue. Confesó todo mientras estaba siendo investigado y reveló que su víctima más joven tenía 9 años y que la más mayor, 100. Todavía se desconoce el peso de la sentencia que puede caer sobre él.

¿De qué se acusa a Fuller?

La historia es la siguiente, este electricista de 67 años se encontraba sometido a juicio, cuando confesó haberle quitado la vida a Wendt Knell (25) y Caroline Pierce (20) en 1987, mientras estaban en sus departamentos en el condado de Kent. Lo llamativo resultó ser que disfrutaba manteniendo relaciones sexuales con cadáveres en distintos hospitales. En adición, apareció una tercer víctima, Azra Kemal (24) quien también fue violada tres veces luego de ser asesinada.

En cuanto a esta última, su madre declaró impactada luego de estas revelaciones. “Me dijeron que mi hija había sido violada en tres ocasiones en el depósito de cadáveres ¿Qué piensa uno? ¿Cómo comprender tal cosa?”, expresó indignada.

David Fuller a minutos de que se lo llevaran detenido.

Además, reveló que cuando se enteró en su momento del asesinato de su hija, fue a la morgue y pasó dos horas acostada junto a su hija acariciando su cabello en forma de duelo. “Entonces, mientras acariciaba el cabello de mi hija, dormía sobre su cabello, un hombre había gateado por toda su piel. Y ahí estoy yo besándola, abrazándola y diciendo mis últimas despedida”, agregó.

En cuanto a Fuller, también confesó haber investigado la muerte de la joven en internet, haber leído los tributos de sus familiares y amigos y sus respectivas cartas de despedida.

En cuanto a los funcionarios judiciales que intervinieron en el caso, tampoco pudieron creer la naturaleza del caso. “Nunca me he encontrado con nada parecido - los números, la naturaleza de la ofensa - y no conozco a nadie que lo haya hecho, ya sea policía u otros fiscales”, expresó al respecto la fiscal principal de CPS Libby Clark, quien además agregó que “este era un hombre con un secreto muy, muy oscuro".

La Policía encontró varios discos duros escondidos en su casa y cuyo material será parte del juicio.

Retomando el testimonio de Nevres, cuestionó el accionar de los centros de salud en los que Fuller trabajaba comoo electricista por permitir que este hombre entrara con tanta facilidad a las morgues, para violar a su hija y a otras decenas de mujeres. “Siempre estuvo disponible para el personal de la funeraria. Pensaron que era un gran tipo y, básicamente, los preparó. Se volvieron obedientes y nunca lo interrogaron”, señaló.

Incluso funcionarios del gobierno dieron su palabra con respecto al caso. Por ejemplo, Priti Patel, ministra del Interior, calificó el suceso como “impactante” y a su vez indicó que "la naturaleza repugnante de los crímenes cometidos, comprensiblemente, causará repulsión y preocupación públicas".

¿Qué es la necrofilia?

Este trastorno sexual resulta estar dentro de la categoría de las “parifilias”, las cuales según la página especializada Psicología y Mente, “son trastornos mentales que se caracterizan por intensas y repetidas fantasías sexuales, impulsos sexuales hacia niños o personas que no lo consienten, o hacia objetos no humanos o situaciones como el sufrimiento o humillación propia”.

En particular, la persona que sufre de necrofilia “se excitan ante los cadáveres, las fantasías con éstos o el hecho de poseer objetos de la persona que ya no está, con los que pueden realizar juegos de tipo íntimo. Esta patología lleva al necrófilo a un sentimiento de apatía con quienes los rodean, volcando su vida en este tipo de actos”.