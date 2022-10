Desde hace algún tiempo que se debate en el mundo sobre la duración de la jornada laboral. Algunas empresas hicieron pruebas enfocadas a la productividad de sus empleados pero aún hay opiniones divididas. En ese sentido, un multimillonario participó de un evento, donde dejó unos consejos para que las personas logren "trabajar mejor" y aseguró que la jornada laboral debería ser más corta que la actual.

El protagonista de esta afirmación es el magnate italiano Brunello Cucinelli. El "Rey de la cachemira”, que se considera a sí mismo como "diseñador filósofo", quien ofreció una charla donde habló sobre varios temas relacionados al trabajo.

Según el multimillonario, existe una fórmula para que los empleados puedan desempeñarse mejor en el día a día. "Tenemos que mezclar trabajo con espíritu, tecnología y humanismo". De ese modo, señala que no es sano para la persona estar enfocado únicamente en su trabajo ni es sano pretender que un empleado esté una extensa jornada frente a un muro "porque si miran hacia afuera y producen menos".

Para el empresario de 69 años no es productivo trabajar largas jornadas laborales dado que una parte de ese tiempo se pierde. "Si trabajamos 12-13 horas, el 30% de ese tiempo no hacemos nada. Tenemos que trabajar un máximo de 7 horas, mientras que las otras horas las dedicamos a nosotros mismos y a nuestra alma”, opinó Cucinelli.

Además, el italiano afirmó que para aumentar productividad en el trabajo "se deben tener en cuenta temas como la ciencia, la artesanía, el miedo y el estudio". Es por eso que recalcó que la ciencia "es necesaria", junto al alma.

La "propuesta" de Brunello Cucinelli de que la jornada laboral tenga un máximo de 7 horas generó un debate tras ser compartido en las redes sociales. Hubo distintas respuestas a favor y en contra.

"Yo pienso que 6 ya está bien. La vida no puede ser solo eso, es bueno tener un oficio, pero tenemos otros campos de nuestra vida como el ocio, la familia, los amigos, el deporte y los estudio". "Concuerdo totalmente. 7 horas como máximo. Hay que trabajar para vivir bien, no vivir para trabajar alocadamente". "Hay gente que resuelve en media hora lo que otros tardarían todo el día, ¡así que contar la productividad por hora es muy relativo!". "No estoy de acuerdo. 3 horas para mí ya está bien", fueron algunas de las respuestas de los usuarios sobre esta formula del trabajo del magnate italiano.

Por último, Cucinelli es dueño de una prestigiosa marca de ropa de alta gama. Su fábrica principal está en Italia. Comenzó en 1977 en un pequeño taller, luego fundó Brunelli Cucinelli SpA y tras obtener la titularidad del 50,05 por ciento de las acciones de su empresa, consolidó e hizo crecer su imperio: su patrimonio neto personal llegó a superar los dos mil doscientos millones de dólares.