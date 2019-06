El ex oficial Scot Peterson, de 56 años, quien se escondió y no hizo nada cuando ocurrió el tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, compareció ante el tribunal que lo puede condenar a una pena de 100 años de cárcel por no actuar en la matanza que dejó un saldo de 17 muertos entre alumnos y docentes.

Peterson fue catalogado por el presidente Donald Trump como un "cobarde" y se convirtió en el primer caso en el que se acusa a otra persona, que no sea el atacante, en un tiroteo escolar en Estados Unidos. El martes se le acusó de no haber protegido a los 17 estudiantes y maestros que fueron asesinados por Nikolas Cruz el14 de febrero de 2018, en la escuela en la que trabajaba.

Fue arrestado por siete cargos de negligencia hacia un menor de edad, tres cargos de negligencia culposa y un cargo de perjurio. De ser encontrado culpable de todos estos cargos, la condena podría ser de un siglo de prisión. Un mes después del ataque ocurrido el año pasado, se divulgó un video que mostraba a Peterson en el exterior del liceo Marjory Stoneman, mientras ocurría la masacre.

Peterson fue catalogado por el presidente Donald Trump como un "cobarde" y se convirtió en el primer caso en el que se acusa a otra persona, que no sea el atacante, en un tiroteo escolar en Estados Unidos.

Peterson "no hizo absolutamente nada por mitigar el tiroteo en MSD que mató a 17 niños, profesores y empleados e hirió a otras 17 personas", dijo el comisionado del FDLE, Rick Swearingen. "No puede haber excusas para su completa inacción ni se puede cuestionar que esta inacción costó vidas", añadió.

Al conocer la noticia, Fred Guttenberg, cuya hija Jamie de 14 años murió en el tiroteo, dijo que Petersen podía "pudrirse en el infierno". Gregory Tony, el nuevo alguacil del condado de Broward (al que pertenece Parkland) dijo en el comunicado que "nunca es muy tarde para rendir cuentas y hacer justicia".

Peterson era el policía que estaba adjudicado al liceo MSD cuando ocurrió el tiroteo que desató un movimiento nacional contra las armas. Según el comunicado, el oficial no investigó de dónde provenían los disparos y se escondió durante el ataque mientras las víctimas eran masacradas. También recomendó a otros policías que llegaron al lugar del crimen que permanecieran a 150 metros del edificio.

En marzo del año pasado, cuando se dio a conocer el primero de los videos, Trump lo acusó públicamente de haber sido un cobarde y dijo que él habría entrado a la escuela de haber estado en su lugar. Peterson reaccionó entonces a través de un abogado asegurando que sus acciones se ajustaron al protocolo, posición que ha mantenido hasta ahora. Su defensa intentó que el juez retirara los cargos y pidió una reducción de fianza, sin embargo, ambas peticiones fueron negadas.

Algunos juristas reconocen que algunas imputaciones no serán fáciles de probar. Aunque existe algún precedente, es más que inusual presentar cargos por "algo que no hizo" contra un agente de la ley.