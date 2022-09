Una mujer, oriunda de California, tomó la decisión de empezar a salir con muchachos más jóvenes después de divorciarse y se autodenominó en sus redes sociales como “Sugar Mama”. En su perfil de TikTok suele compartir contenido divertido, sin embargo, también reveló un momento dramático que sufrió en el pasado.

Se trata de Kara Miller, quien le relata a sus seguidores de las diferentes plataformas cómo es una “Mama dulce” y le da consejos a las mujeres.

Al mismo tiempo, es habitual que publique advertencias para las chicas sobre el momento de interactuar con los pretendientes en Estados Unidos.

Una “Sugar Mama” que es furor en TikTok reveló los terribles momentos que sufrió.

En este sentido, uno de sus posteos más virales de TikTok explicó: “Las Sugar Mama no piden dinero. Si te pide 50 dólares para enviarte 2.000 dólares, es una estafa”. Por el contrario, apuntó que siempre invitan a sus parejas y les cubren los gastos.

“No pide tu número de seguro social o tu permiso de conducir, especialmente si acaba de conocerte, podrían robar tu identidad”, completó Miller para los más de 300.000 admiradores de TikTok tengan cuidado.

Según relató ella misma en sus videos, luego de divorciarse, Kara cambió su vida para empezar a ser una “Sugar Mama”. Como se mencionó, es una de las influencers que lograron su popularidad por no tener problemas en darse a conocer tal como es con mucha diversión.

Por otra parte, con el objetivo de concientizar sobre la problemática, “Sugar Mama” reveló que fue víctima de abuso sexual. En el posteo compartió un largo relato y lo hizo en el marco del Mes de Conciencia sobre la Agresión Sexual en Estados Unidos.

El TikTok de "Sugar Mama" es furor.

“Yo soy una sobreviviente de abuso sexual. Mis agresores nunca recibieron una condena por lo que me hicieron. Los policías no me ayudaron y me culparon por ‘salir de noche’”, lamentó en las primeras líneas.

Además, para remarcar el hecho, la blonda señaló a los internautas: “Esto no fue la razón por la que me violaron, pero constantemente me culpaba a mí misma. Odiaba quien era y caí en una profunda depresión”.

Posteo de "Sugar Mama" sobre el abuso sexual que sufrió.

“Veía a mi agresor en todas mis parejas y tenía recuerdos que provocaban la ruptura de todas esas relaciones. Me sentía sola y sentía que no podría superarlo”, describió Miller desde su Instagram.

Finalmente, la mujer aclaró: “17 años después, me perdoné y perdoné a la persona que me hizo esto porque sé que me culpaba constantemente y tenía un resentimiento que no podía sanar”.

“Espero que quienes hayan sufrido abuso o violación sepan que no es su culpa y que no pueden culparlos por eso. No importa lo que pase. Estamos juntos en esto, espero que sepas cuánto vales, aunque sientas que no eres valiosa”, cerró su mensaje para concientizar que se hizo viral.