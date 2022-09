El hecho, que sorprendió a todos los usuarios de las redes sociales, ocurrió en el país del picante y los tacos: México. Mientras dos personas tenían una cita, y se encontraban conversando tranquilas en un restaurante, un ladrón armado ingresó al lugar con planes de asaltar el local, y el hombre huyó rápidamente, dejando sola a su mujer. El accionar del joven fue tema de conversación y debate por parte de los internautas cuando se viralizó el video.

El establecimiento contaba con cámaras de seguridad que lograron capturar el momento en el que el delincuente entraba al lugar. Dos columnas blancas eran lo único que separaba al restaurante de la calle, y los jóvenes estaban en la entrada del lugar, lo que hacía que se encontraran en un lugar de alta vulnerabilidad y fueran el blanco más fácil para ser asaltados. Pero el ladrón decidió caminar directamente hacia otra mesa, que se encontraba justo al lado de la barra.

Cuando el hombre vio como los otros comensales eran atacados y despojados de sus cosas por el maleante, no dudó y se paró rápidamente para retirarse de la escena del crimen. Como no había ninguna puerta, pudo escapar a la calle con facilidad y cruzó de vereda. Su acompañante, que había girado la cabeza para ver cómo atacaban a las otras dos personas, no percibió el momento en que se iba su pareja. Cuando se dio cuenta era muy tarde, él ya no estaba.

La canción que el usuario que edito el video utilizo para musicalizar la escena fue “Un velero llamado Libertad”, canción de Carlos Rivera y José Luis Perales. “Y se marchó”, se escucha cuando el hombre abandona el restaurante.

Una vez que se hallaba sola, la mujer se quedó desconcertada mirando hacia afuera en busca de su pareja. Mientras tanto, el delincuente llenaba su mochila con objetos de las víctimas pero luego fue increpado por un valiente trabajador del local. El ladrón le apuntó con su arma al valiente hombre, pero este siguió caminando a su encuentro y logró que se fuera.

El video rápidamente se hizo viral en Tik Tok y generó repudio entre los internautas que postearon miles de comentarios indignados por la situación y se opusieron a la actitud del hombre que abandonó a la mujer sugiriendo que no volviera a salir con él. “Amiga date cuenta”, fue uno de los comentarios más populares.