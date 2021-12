Las mascotas son más que importantes para muchas personas. De hecho, algunos de ellas suelen considerarlas parte de su familia y darían hasta lo imposible para que sigan en su vida. En esta ocasión, una enfermera de Nueva York, Estados Unidos, se enteró que su paciente había perdido a su perro, él le pidió si lo podía buscar y ella realizó una tarea incansable hasta que finalmente logró encontrarlo.

La enfermera Jennifer Smith, responsable de que estos dos amigos se reencontraran, explicó que todo comenzó hace unas semanas. Ella ingresó a su turno en el centro de rehabilitación y enfermería Grand Rehabilitation and Nursing Center en Rome, Nueva York y se percató que unos de los pacientes, John Burley estaba angustiado por algo que sucedió mientras estaba hospitalizado.

“Llegué al trabajo el lunes después del Día de Acción de Gracias y el teléfono sonó a las 7:00 a.m. (...) John llamaba desde su habitación del hospital diciendo, ‘¡Boomer está en la perrera!’ ‘¡Boomer está en la perrera!’, Boomer es el mundo de John”, expresó Smith en una nota con CNN.

Smith conoció a Burley en su programa de atención médica diurna para adultos. Ambos forjaron una gran amistad y ni bien atendió la llamada rápidamente, ella supo que que lo había era grave dado que él siempre le hablaba de su adorado perro de 12 años. Al cual había rescatado de la calle y vivía junto a él en su departamento.

Es por eso que cuando le pidió si podía encargarse de buscar a su perro, ella no dudó ni un segundo en responder que sí. Sobre todo porque sabía el amor que el hombre tenía por su amigo y más que nada porque el estaba solo dado que toda su familia vive en Arkansas y no iban a poder hacer nada al respecto. “Respiró hondo y me preguntó: ‘¿Te encargarías de Boomer?’ Y le dije: ‘Por supuesto, John. Encontraré a Boomer y me ocuparé de él por ti’”, reconocío la mujer.

La enfermera inició una maratónica búsqueda para rescatarlo y tener un final feliz a pocos días de la Navidad. “no podía separarlo a los dos. Simplemente no podía”, destacó. Así que se propuso encontrarlo, pero la tarea no sería nada sencilla, principalmente porque no sabía cuándo se lo habían llevado ni en cuántos sitios podría estar.

Además, debido a que se acercaba la Navidad y muchas personas adquieren a los animales en estas fechas, por lo que no conocía si había sido adoptado. Luego de buscar en diferentes perreras y refugios cercanos, se contacto con la Sociedad Protectora de Animales de Rome y descubrió que lo habían llevado allí.

Al día siguiente decidió ir al lugar en el horario del almuerzo y encontró al perro en una jaula grande y rápidamente les preguntó a los responsables del refugio por los papeles de adopción pues le dijo: “lo llevaré a casa”. Una vez que estuvo con el can, lo llamó a su amigo y le dio la gran noticia. “Era una preocupación menos para John. Necesita poder concentrarse en mejorar y cuidarse a sí mismo y sabe que ahora Boomer está en buenas manos”, comentó Smith.

El emotivo reencuentro entre el paciente y su perro fue retratado para la cuenta en Instagram del Grand Rehabilitation and Nursing Center en Rome, lugar hasta el que llega Boomer a visitar constantemente a su dueño.

"Le hice una promesa a John de cuidar de Boomer. Yo lo cuidaré mientras él me necesite y lo sabe. Ahora mismo la atención se centra en que él mejore y se lo tome un día a la vez. John viendo a Boomer es el único regalo de Navidad que necesito en este momento”, sentenció.