Salir a comer es algo que muchas personas aprecian. Aún más si es en compañía de los seres queridos, pero no siempre esa salida termina siendo agradable. En esta ocasión, una familia quiso evitar pagar la cuenta poniendo pelos en su comida, pero fueron descubiertos gracias a la cámaras del establecimiento y fueron expuestos en las redes sociales. Mirá el vídeo.

Hallar un cabello ajeno en la comida es una experiencia por demás desagradable y que nadie se esperaría. En el caso de que llegase a suceder esto, desde el establecimiento suelen disculparse con los comensales y para evitar un mal mayor con las autoridades de salubridad, optan por traerle un nuevo plata sin costo alguno o directamente no cobrarle lo consumido.

El hecho en cuestión sucedió en México. Una familia se dirigió hasta un establecimiento gastronómico y tenían en mente estafar al lugar realizando este truco fraudulento. Para ello, precisaban de la colaboración de cada uno de los integrantes de la misma, algo que terminó sucediendo y fue captado en un vídeo que se viralizaró en internet.

En la grabación, se puede apreciar el momento exacto en el cual estos adultos junto a los nenes se sacaron pelos de su cuerpo y los colocaron en su comida para así poder hacer una escena en donde reclamaran a los empleados por el servicio ofrecido y se fueran de allí sin pagar la cuenta.

Esta familia mexicana no sólo estaba al tanto de que podrían irse sin abonar nada por lo consumido sino que en el clip se puede ver cómo es su modus operandi. Así se ve quién vigila que los trabajadores del restaurante no puede descubrirlos, mientras tanto otros llevan adelante este método repugnante.

Precisamente sobre el final del vídeo, se ve cómo el padre de la familia le reclama al mesero por haber encontrados los vellos en su comida y hasta le muestra en qué parte estaban, algo que evidenciaba a priori que esto era un error del restaurante.

El vídeo fue publicado a través de Facebook y rápidamente se viralizó en las diferentes redes sociales. Fue justamente una moza del restaurante perjudicado la cual tomó la determinación de compartir las imágenes y así escrachar a esta familia de estafadores. Esto se debe a que fue quién los atendió y acabó siendo engañada y poniendo en juego su trabajo.

En ese sentido, según lo relatado por la mujer, esta misma familia había estado en el restaurante hace casi un mes y los recordaba porque se había dado una situación similar, y por eso, decidió llegar a la verdad del asunto. Además, reconoció que la vez anterior fue ella quien tuvo que pagar por esa comida con sus propinas.

“No es justo que nos quieran hacer este tipo de cosas nada más porque quieren una comida gratis. Si no tienen dinero, no vengan a comer y ya”, sentenció la joven.