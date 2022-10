Un suceso generó indignación y consternación en una comunidad educativa. Una maestra fue despedida de una guardería por hacerle una "broma" con una máscara de "Scream" a sus alumnos. El vídeo se hizo viral en las redes sociales y las autoridades investigan si hay más docentes involucradas.

El hecho sucedió en el condado de Monroe, en Mississipi, Estados Unidos. En las redes, se hicieron virales una serie de videos donde aparece una docente de la guardería "Lil’ Blessings Child Care", asustando a sus alumnos porque "no limpiaban" o "se portaban mal".

En los vídeos, se ve a la maestra, con una máscara de Halloween, acercándose a cada uno de los niños para asustarlos. La mujer les gritaban a los chicos, mientras otra de las docentes la filmaba y se reía de la situación.

Sin embargo, a pesar asustarlos varias veces y notar que sus alumnos lloraban y trataban de huir de ella, la educadora no depuso su accionar y siguió adelante con su "broma". En uno de los clips, otra maestra le indica que uno de los chicos "no hacía caso" y ella se acerca al niño que estaba sentado solo en la mesa y le gritó a pocos centímetros de la cara.

Tras la viralización de los vídeos y la indignación de la comunidad, se inició una investigación para dar con todas las personas involucradas. De ese modo, se descubrió que el hecho sucedió en septiembre pasado, pero se había viralizado la semana pasada.

En ese sentido, la dueña y directora de la guardería, Sheila Sanders, reconoció que no estaba al tanto de que la "broma" había sucedido en el establecimiento, sino que recién se enteró el miércoles pasado cuando los padres comenzaron a exigir respuestas por el accionar de la docente. Además, aclaró que ese comportamiento no es tolerado en la institución.

“Las personas que hicieron esos actos ya no están con nosotros. Fueron despedidos. Yo no estaba aquí en ese momento y no era consciente de que estaban haciendo eso. No lo apruebo y nunca lo he hecho. Sólo quiero decir que se ha solucionado”. aseguró Sanders en una nota con el Northeast Mississippi Daily Journal.

Por su parte, el Departamento de Salud del Estado de Mississippi y la Policía del condado de Monroe confirmaron que se están investigando los hechos ocurridos en la guardería para encontrar a todos los responsables. Hasta el momento son cuatro las docentes que están siendo investigadas y podrían perder su trabajo.

Por último, los padres de los alumnos pidieron que castiguen a las involucrados y también expresaron su apoyo al establecimiento educativo. “Sé al 100% que la señora Sheila, la propietaria y directora, no estaba al tanto de esta situación que estaba ocurriendo y tan pronto como se enteró, todas las partes fueron despedidas inmediatamente”, destacó Kimberly Smith, madre de uno de los chicos asustados en los videos.