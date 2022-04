El mate es una de las bebidas que levanta pasiones entre los argentinos. En el último tiempo, una larga lista de famosos internacionales quedaron fascinados con esta infusión de origen guaraní. En este caso, el actor Travis Fimmel, reconocido mundialmente por su papel de "Ragnar" en la serie " Vikingos", se cruzó con unos argentinos y quedó encantado al probar por primera vez el mate. El vídeo se volvió viral en las redes.

Una pareja de jóvenes estaba paseando por la ciudad de Echua, en Australia y se cruzaron ni más ni menos que con el actor que interpretó a "Ragnar", que caminaba por la calle y ellos no perdieron tiempo y acercaron a él para pedirle una foto. Al final terminaron teniendo una conversación amigable.

En el clip, se puede ver al actor junto a uno de los jóvenes argentinos, quien le cebó un mate y lo invitó a probarlo. El "vikingo" estaba tomando uno café y no dudó en soltarlo cuando vio el mate. En las imágenes se percibe como Fimmel mira con recelo o desconfianza la infusión, la huele, mueve la bombilla (un pecado para los materos) y finalmente prueba el mate.

El actor australiano Travis Fimmel, reconocido por su papel de "Ragnar Lothbrock" en la serie " Vikingos ", fue filmado mientras tomaba mate por primera vez en compañía de una pareja de sudamericanos.

"Ayer andábamos caminando por la ciudad de Echua ( Australia) y nos encontramos con el actor Travis Fimmel que interpreta a Ragnar en Vikingos. Obviamente como bien Uruguayo/Argentino le convidamos un mate", contaron Pato y Javi en redes sociales.

Travis luego de probar la bebída sudamericana puso una cara que no es totalmente de agrado, pero al ser consultado si le había gustado, el actor respondió que le "gusta el sabor". A continuaciòn procede a tomar nuevamente.

Los jóvenes se quedaron sorprendidos con la reacción de Fimmel y antes de dejarlo para que siga paseando, le pidieron una foto al intérprete de Vikingos, que sonríe para la cámara y se ve que todavía tenía el mate en su mano.

De este modo, "Ragnar", se suma a una larga lista de famosos que no son sudamericanos a los que les encanta el mate. Algunos de ellos son Stephen King (escritor), James Hetfield (músico), Zoe Saldana (actriz), Norman Reedus (actor), Antoine Griezmann (futbolista), Paul Pogba (futbolista), entre muchos otros.

"Ragnar es uno de los nuestros, oficialmente. Quiero y retruco carajo", "Nooo Ragnar no muevas la bombilla!!", "Movio bombilla y se le perdona porque le tienen miedo", "El Gaucho Ragnar", "No me gustaba el mate, pero ahora si", "Señor lo quiero mucho", fueron sólo algunos de los comentarios de los usuarios en las redes sociales.