Sofía Jirau tiene 25 años y es oriunda de Puerto Rico, en las últimas horas su nombre es tendencia porque se convirtió en una de las primeras modelos con Síndrome de Down que forma parte de la nueva campaña de Victoria's Secret, empresa estadounidense que diseña lenceria y otros productos de bellleza.

"Un día lo soñé, lo trabajé y hoy es un sueño hecho realidad. Por fin les puedo contar mi gran secreto. ¡Soy la primera modelo con síndrome de Down de Victoria Secret", anunció Jirau en su cuenta de Instagram (@sofiajirau) junto a una de las fotos de la campaña de la empresa de ropa interior.

La modelo y actriz de 25 años forma de "Love Cloud Collecctión", una campaña de inclusión que comparte junto a colegas como Hailey Bieber y Taylor Hill. Sofía no es nueva en la industria, en 2020 su nombre fue tendencia por ser una de las pocas jóvenes con Síndrome de Down en formar parte de la Semana de la Moda de Nueva York (New York Fashion Week), en 2018 lo hizo su colega española Marián Ávila.

(Instagram: @sofiajirau).

"Mi gente, sueñen en grande. ¡Por dentro y por fuera no hay límites! Gracias a todos los que me han felicitado. Estoy muy contenta, feliz y alegre", expresó Jirau en su cuenta de Instagram, allí tiene más de 160 mil seguidores. La campaña de la que forma parte está representada por 18 mujeres. El objetivo de la marca era "reforzar" el compromiso que lleva desde hace un tiempo para celebrar a "todas las mujeres".

La colección inclusiva de la que forma parte Sofía será lanzada el 17 de febrero. Entre las modelos que forman parte se encuentran Paloma Elsesser, Sabrina Karlsson, Hailey Bieber, Devyn García, Adut Akech, entre otras.

Victoria's Secret cambió en 2020 a sus ángeles, pero no se trató de sumar modelos plus size sino de incorporar "lo que las mujeres quieren". Fue así como la marca apuntó al reconocimiento de todas ellas. "La compañía aspira a convertirse en una defensora global y líder en términos de empoderamiento femenino", explicó John Mehas, director ejecutivo de la firma.

En este sentido, buscaron reemplazar a los clásicos ángeles por mujeres que son reconocidas y destacan por "sus logros" y no por sus medidas. Jirau comenzó su carrera en el modelaje en 2019 con INprende, una empresa de desarrollo social que se dedica a apoyar las "destrezas profesionales" en Puerto Rico.

En febrero de 2020 hizo su debut en las pasarelas de la Semana de la Moda en Nueva York para la diseñadora puertorriqueña Marisa Santiago, quien la descubrió mientras trabajaban en una prueba de vestuario.

Pero además de ser modelo, la joven de 25 años está enfocada en su propia marca Alavatt, inspirada en la frase I love it que ella asegura es su "lema de vida". Su línea es una tienda virtual de accesorios, camisetas y artículos para la casa.

También realiza campañas de conciencia en sus redes sociales. En octubre de 2021 lanzó "Sin límites" con el objetivo de demostrar que ella y sus amigos pueden lograr sus metas, pese a los "retos" que enfrentan a diario. Este año espera dedicarse de lleno a la actuación y el baile.