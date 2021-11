Fernanda Neil se define como actriz y es recordada como "Martina de Chiquititas". Sin embargo, en este momento su trabajo está alejado de los escenarios y está alejada de las extensas jornadas de grabación y giras teatrales. Está alejada de los medios por decisión propia y trabaja en un love store.

Neil trabajó en distintas tiras juveniles, como “Verano del 98”, “Rebelde Way” y “El Refugio”. Después de su participación en “Chiquititas” (1996), Fernanda Neil continuó una carrera en los medios de comunicación. La convocaron sumarse en “Gran Hermanos Famosos” (2007).

Actualmente, Fernanda es socia en By Jadda, un local de corsetería de autor. Su emprendimiento es un negocio de corsetería de autor. Tienen su propia línea que se llama Two y arriba tiene su love store, con juguetes sexuales. Hace siente años que está en pareja y asegura probar los productos que vende.

La importante decisión de un cambio rotundo en su carrera y dejar su carrera de actriz no fue fácil, pero decidió privilegiar el tiempo con su hijo, Valentín de seis años. Acerca de cómo organiza su vida de empresaria y madre dice: "Me levanto 5.45 lo llevo al colegio, entreno, vengo al local y después voy a buscar a mi hijo al colegio y le dedico la tarde a él".

Es que en el año 2010, la actriz argentina reveló en un blog personal que estaba esperando un hijo con su pareja. Aunque no dio muchos más detalles sobre su vida privada, aseguró que el 2011 sería un año repleto de cambios positivos.

"La actuación está en stand by, hoy elijo otras cosas y otros horarios. Mi mundo gira en torno a mi hijo y acá puedo estar trabajando mientras él está en el cole, no me quería perder su crecimiento porque es algo que no vuelve más", contó a Teleshow y aseguró que el momento que hizo el click fue en la etapa previa a estrenar una obra: "Empecé a ensayar y al final no pude debutar. No podía con el bebé y dije 'no sé cuán necesario es esto'".

Sin embargo, su paso por Chiquititas, nunca lo olvidará: "Me llama la atención porque pasó mucho tiempo y la gente me sigue recordando, evidentemente marcó una generación. A mí me pasó con Jugate Conmigo, pero cuando estás del otro lado es raro. Estoy muy agradecida y es un mimo que el público se te acerque".

Acerca de su emprendimiento sostiene que en su local no vende nada pornográfico. La intención es promover el erotismo, a meterle pasión a la pareja, al juego, a que las parejas se sientan a gusto y se puedan renovar.

Las clienta son en su mayoría mujeres, aunque también hay hombres. El público es diverso, no solo de parejas heterosexuales, hay opciones para distintas elecciones. "A la gente le gusta mucho lo que es para usar en pareja. Trabajamos con mucha gente de 45 en adelante, con parejas estables y muchos años de matrimonio. Se busca algo para renovar al rutina, que esté pegado al juego, a la complicidad y a la confianza. Hay opciones para el que nunca usó juguetes, aceites… propuestas diferentes para los distintos niveles de aventura."

Fernanda asegura que no le cuesta ni sufre no estar en el medio: "Siempre tuve una vida normal y me consideré trabajadora, nada más que eso". Sin embargo, recuerda con admiración el teatro y las producciones de Cris Morena.

Por ahora alejada de los medios masivos, pero no de su pasión, Fernanda forma parte del grupo de teatro San Carlos, que trabaja con una fundación.