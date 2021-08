Jayquan Lewis, artista de 21 años que daba sus primeros pasos en "La ley y el orden", fue asesinado en Nueva York luego de recibir siete disparos que lo dejaron insconsciente en el piso de una tienda comercial. El asesino se dio a la fuga y las cámaras de seguridad captaron el crudo momento.

El video fue difundido por The New York Post y dura 14 segundos. Allí se ve a Lewis en la tienda esperando para comprar, cuando un extraño aparece de atrás y le dispara directamente. Al principio fueron cuatro tiros que lo hicieron caer al suelo, y finalmente tres más que terminaron de aniquilarlo. Los paramédicos y doctores trataron de salvarlo, fue declarado sin vida al poco tiempo de llegar al St Barnabas Hospital.

Las pericias indicaron que Lewis recibió por lo menos tres disparos en el pecho, tres en el brazo y uno en su estómago. En el registro también se puede ver que otro hombre, que esperaba a metros de Lewis para comprar, no recibió ningún tipo de amenaza y salió ileso. Según indicó la policía, Lewis pertenecía a una pandilla y el crimen fue planificado. La teoría es que su asesinato podría tener relación con una disputa en redes sociales.

.

"No tengo ninguna duda de que (la víctima) fue el objetivo. El tipo que estaba a su lado también podría haber sido asesinado fácilmente, pero no fue así ", aseguró a New York Post Joseph Giacalone, profesor adjunto del John Jay College y ex sargento de la policía de Nueva York.

La escena del crimen fue en un deli de Fordham llamado "El Bronx", clásico para almorzar.

Sin embargo, la madre de la víctima, Marisol Sánchez, negó que su hijo tuviera relación con pandillas y aseguró que quería estudiar enfermería. Además, confirmó su gusto por la actuación. Lewis registraba participaciones como extra en "La Ley y el Orden", serie policial éxito de Estados Unidos con largas temporadas, y tuvo un papel en la película "Joyland" de 2019.

Tras el impactante crimen, el uso indiscriminado de armas vuelve a ser tema de debate en los Estados Unidos. "Mami, te quiero. Regreso en seguida", esas fueron las últimas palabras que Sánchez le dijo a su madre Marisol antes de salir, tal y como compartió llorando su progenitora con los medios.

.