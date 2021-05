La policía de la ciudad de Baltimore, Maryland, en Estados Unidos, abatió a balazos a un hombre que retenía a punta de cuchillo a su pareja. El hechó quedó grabado por las cámaras de los uniformados.

El episodio sucedió el pasado 16 de mayo y hace pocos días se dio a conocer. En los primeros segundos del vídeo se escucha la conversación de un niño y la policía, allí les cuenta que su padre estaba amenzando con un cuchillo a su madre.

.

Al ingresar a la vivienda, los efectivos anunciaron su presencia. Cuando llegaron al segundo piso vieron al sujeto, identificado como Timothy Fleming, con el cuchillo en la mano y a su pareja Shannon Burnham sentada en el piso.

Los policías comenzaron el diálogo con el Fleming y le dejaron en claro que no querían hacerle "daño a nadie". Le dijeron que podía "tener el cuchillo en la mano pero que dejara moverse" a Burnham.

El comisionado Michael Harrison explicó a medios locales que tanto la pareja del hombre como la policía trataron de "razonar" con el agresor, pero el sujeto agarró a la mujer del pelo y trató de apuñalarla.

.

De inmediato la policía abrió fuego contrá Fleming, quien murió en el lugar. Su pareja no resultó herida. Ella declaró que estaban juntos hace 15 años y tenían dos hijos. Aseguró que el comportanmiento de su pareja "no era típico" y afirmó que la policía "no debió" dispararle.

El caso aún está bajo investigación. En tanto, Harrison aseguró que sus agentes trataron de resolver la situación de manera "pacífica" en todo momento.