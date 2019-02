Un terrible hecho trascendió en las últimas horas en India, donde un hombre violó y mató a una nena de cuatro años como venganza contra la madre de la criatura que no quiso tener sexo con él. No conforme con el aberrante hecho, el asesino le cortó la cabeza a la criatura para que su progenitora no logre identificarla.

Tras investigar el lugar, la policía local dio con el responsable del horrendo ataque, un hombre de 27 años de la localidad de Khopoli, quien reconoció su autoría y afirmó que atacó a la menor luego que su madre se negara a tener relaciones.

El sujeto aseguró que raptó a la menor, la violó, le cortó el cuello para terminar con su vida y luego le cortó la cabeza para evitar que la reconocieran, como "una reprimenda a su madre". El torso lo tiró a 300 metros de donde vivía la menor.