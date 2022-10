En los últimos días, los protagonistas de la recordada trilogía, Michael J. Fox y Christopher Lloyd, causaron un gran revuelo, luego de reunirse en la Comic Con de Nueva York, en Estados Unidos.

A 37 años del lanzamiento de "Volver al futuro", los fanáticos de la icónica película se revolucionaron por completo. Los intérpretes de Marty McFly y el doctor Emmet Brown fueron muy bien recibidos en el evento de Nueva York, causando una gran ovación.

El encuentro del histórico dúo logró conmocionar a todos los presentes, ante la nostalgia que produjo en los fanáticos de la emblemática película.

Los fanáticos no lo podían creer.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd marcaron a toda una generación, hace casi 40 años. Para la gran mayoría de ellos, su encuentro significó viajar en el tiempo y recordar viejas épocas.

El encuentro más esperado

Durante el emotivo encuentro, ambos actores aprovecharon el momento para recordar anécdotas del rodaje de "Volver al futuro". En ese contexto, y en medio de conmovedoras reflexiones, Michael Fox habló del Parkinson con el que lidia desde hace muchos años.

Luego de definir la enfermedad como un "regalo", el actor agregó: “Fue lo mejor que me pasó en la vida. Le digo a la gente que es un regalo y me dicen: ‘Estás loco’. Yo respondo: ‘Sí, pero es el regalo que sigue tomando’. No lo cambiaría por nada. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que se me ha dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”.

Por otro lado, durante la charla íntima, Fox hizo hincapié en el apoyo que recibió de parte de Chris Lloyd, durante todos estos años. En ese sentido, el actor de 83 contó como fue el primer encuentro con su compañero, luego de que le comunicaran que sería el otro protagonista: “No conocía a Michael personalmente, solo había oído hablar sobre él”.

A pesar de que han pasado 37 años del lanzamiento de la recordada producción, la complicidad entre ambos sigue intacta. Al ver el increíble fanatismo que continúa habiendo alrededor de la icónica película, los actores de Marty McFly y el doctor Emmet Brown recordaron el momento en el que todo comenzó.

En ese sentido, Fox recordó que, cuando lo convocaron para hacer "Volver al futuro", él ya tenía otra propuesta, por lo que decidió llamar a su madre para decidir qué hacer. “Quieren que haga esta película de Steven Spielberg, pero tengo que hacerla de noche y, de día, tengo que hacer [la sitcom] Family Ties”, recordó Michael de aquella conversación, en la que él tenía tan solo 23 años.