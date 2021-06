Luego de que Adriana, una nena de cinco años muriera a causa de comer un pan envenenado y que su hermano Jacobo esté internado luchando por su vida, la madre de los nenes, Hermila Gutiérrez, explicó a los medios del estado mexicano de Veracruz que cuando llegó a su casa "la niña ya estaba inconsciente y el niño vomitando, sufriendo de dolor".

"Ya no tengo fuerzas, apenas si pude ver a mi hijo en la mañana, los médicos me dicen que se está recuperando, yo tengo la fe y la esperanza que así será, en la noche su piel se encontraba fría, pero hoy que lo abracé ya sentí su cuerpo calientito", declaró Hermila con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos en una entrevista.

El traslado del nene a un hospital de alta complejidad.

Asimismo agregó: "Tuve que salir y como a los 20 minutos me llegó una llamada de que mis niños se estaban muriendo (…) cuando llegué la niña ya estaba inconsciente y el niño vomitando, sufriendo de dolor", declaró la señora con congoja, ante la prensa.

Con respecto a la trágica muerte de su pequeña hija, la mujer manifestó: "Mi niña no aguantó, cuando llegamos al hospital de Tonalapan no duró mucho, fue cuando nos dijeron que la niña estaba muerta".

El pan lo habría arrojado un vecino al patio donde jugaban los nenes

"Me comenta mi hijo mayor que los niños estaban jugando y de repente vieron el pedazo de pan en el patio. Estos dos niños lo agarraron y lo partieron, pero cuando les dijo que no lo agarraran, se molestaron porque son niños que querían comer. En ese mismo instante empezaron a vomitar", relató la madre al medio La Imagen de Veracruz, sobre el trágico momento en que los chiquitos se envenenaron.

La madre expresó que su familia no cuenta con recursos para solventar los gastos funerarios de Adriana ni los del hospital de Jacobo y protestó que no sabe "por qué envenenan animales y causan desgracias a los niños y les quitan la vida" y reflexionó que "la gente debe entender que no pueden dejar venenos para mascotas porque hay niños inocentes".

"Le recomiendo a la gente del pueblo que no tire veneno en el patio por más coraje que le tengan a un animal, porque afectan a personas inocentes", manifestó la madre de los niños, quien divide su tristeza entre la muerte de su hija y la incertidumbre de no saber si su hijo podrá salir con vida.

El estado de Salud de Jacobo, el nene de siete años envenenado

Los médicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), un hospital de Alta Especialidad en el Puerto de Veracruz, le aseguraron a la mujer que "que van a hacer todo lo posible" para salvar a su hijo Jacobo que fue trasladado a ese centro médico para desintoxicarlo e intentar curarlo.

Trasladan vía aérea al Puerto de Veracruz a Jacobo, el menor de siete años que junto con su hermana comió un pedazo de pan envenenado, la niña de cinco años murió. @Heidii19 pic.twitter.com/SxX9wV5GoJ — Jorge Faibre Álvarez (@JorgeFaibre) June 26, 2021

"Me dijeron que venía bien porque yo vi que se movía. Respira por medio del tanque (ventilación mecánica). Casi no me han dado noticias", sostuvo Hermila al diario El Dictamen, que informó que el niño "se encuentra en estado de gravedad, está en terapia intensiva".

En tanto. Hermila afirmó que, en estos momentos, se encuentra en espera en el hospital, en espera de que los médicos le informen del avance de Jacobo, quien se encuentra internado y respirando mediante ventilación mecánica.

En estos momentos, las autoridades de esa localidad se encuentran investigando este lamentable hecho. El esposo de la madre de los nenes envenenados en México se quedó en Soteapan para hacer los trámites de defunción de su niña.

Por otro lado, deberá estar a disposición de la Justicia mexicana, que realizará las indagatorias en las próximas horas, que estarán a cargo de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE). Mientras tanto, Hermila permanecerá en Veracruz para informarse sobre la salud de su hijo internado.

El secretario de Salud estatal, Roberto Ramos Alor, sostuvo que "salvar la vida de cada veracruzano y veracruzana es prioridad para el gobierno del estado" afirmó "que se está haciendo todo lo posible por salvar la vida de Jacobo".