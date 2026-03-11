Acuerdo mundial para sostener el precio del petróleo: 33 países liberaron 400 millones de barriles de sus reservas

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) formalizó un acuerdo unánime entre sus 32 países miembros para ingresar al mercado global 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas.

Esta medida busca mitigar la falta de suministro provocado por la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, un punto clave para la logística energética mundial.

El volumen de crudo acordado por las diferentes naciones representa el mayor despliegue de emergencia desde la fundación del organismo en 1974.

Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, destacó la magnitud de la resolución al señalar que el objetivo primordial es estabilizar la oferta en medio de una crisis energética global tras el cierre casi total de una de las principales vías de comercialización.

Los 400 millones de barriles autorizados para su comercialización equivalen a un tercio de las reservas estratégicas totales de la AIE.

El estrecho de Ormuz es una vía de navegación por la cual circulaban diariamente cerca de 15 millones de barriles de crudo y 5 millones de barriles de productos derivados. Es decir, el 25% del total del petróleo transportado por mar a nivel global.

Como consecuencia del bloqueo, varios países productores iniciaron una reducción en sus niveles de extracción. A este factor se suman los daños registrados en infraestructuras energéticas dentro del golfo Pérsico.

Informes de la AIE indican que el volumen de exportaciones de crudo que logra atravesar la zona se desplomó a menos del 10% en comparación con los niveles previos al conflicto en Medio Oriente.

Esta caída drástica motivó la activación del mecanismo de contingencia de la agencia. Históricamente, la AIE recurrió a este protocolo en solo cinco oportunidades anteriores. Las intervenciones más recientes ocurrieron durante el primer semestre de 2022, a raíz de la volatilidad causada por la invasión rusa en Ucrania.

No obstante, el operativo actual triplica los volúmenes liberados en momentos de crisis previas. Los 400 millones de barriles autorizados para su comercialización equivalen a un tercio de las reservas estratégicas totales de la organización, estimadas en 1.200 millones de barriles.

Los estatutos de la AIE exigen a sus miembros mantener reservas de petróleo equivalentes a, por lo menos, 90 días de sus importaciones netas anuales. Estas reservas estratégicas funcionan como un seguro nacional frente a interrupciones súbitas del abastecimiento y pueden ser gestionadas tanto por administraciones gubernamentales como por entidades industriales.

España confirmó su respaldo absoluto a la iniciativa. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ratificó que el país aportará aproximadamente el 2% del volumen total acordado, lo que implica la liberación de reservas equivalentes a 12 días y medio de su consumo.

Aagesen señaló que la medida es necesaria para reducir la presión sobre los precios internacionales. "Apoyamos la medida y entendemos que los mercados van a estar menos tensionados", declaró la funcionaria en el marco de la votación unánime requerida por la AIE para validar el procedimiento.

La crisis también afecta a las reservas de Gas Natural Licuado

El bloqueo del estrecho de Ormuz no solo afectó al sector petrolífero. Alrededor del 20% del gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo proviene del golfo Pérsico, de naciones como Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

El bloqueo de los buques que transportan GNL agrava la situación del mercado energético internacional mientras el conflicto entre EE.UU, Israel e Irán parece estar lejos de resolverse.