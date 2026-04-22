El precio del petróleo superó los US$ 100 luego de los ataques de Irán contra buques en Ormuz

El precio del petróleo saltó un 3% este miércoles, superando la barrera psicológica de los US$ 100 por barril, como consecuencia directa de los ataques de Irán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el suministro global de crudo.

En el mercado de Londres, el crudo Brent se negoció a US$ 101,70. Por su parte, el WTI -referencia en el mercado estadounidense- avanzó hasta los US$ 92.

Conflicto en el estrecho de Ormuz

La escalada comenzó luego de que fuerzas iraníes atacaran dos embarcaciones en el paso marítimo estratégico y las pusieran bajo su custodia.

Desde Teherán, el gobierno aseguró que está "preparado para defenderse", aunque dejó una puerta abierta a la diplomacia al afirmar que retomará las conversaciones con Estados Unidos solo cuando existan "condiciones necesarias y razonables".

Irán atacó tres buques en el estrecho de Ormuz.

Este escenario de incertidumbre no solo afectó a los combustibles, sino que también impactó en las principales plazas financieras.

En Europa, los parqués operaron en terreno negativo. Fráncfort cedió 0,3%, París un 0,5% y Londres un 0,11%. El índice Euro Stoxx 50 retrocedió 0,17%.

Por otra parte, en Wall Street, los índices neoyorquinos mostraron flexibiidad. El Dow Jones avanzó 0,7%, el S&P 500 subió un 1% y el tecnológico Nasdaq lideró las ganancias con un 1,7%.

El panorama para los activos argentinos

A pesar del buen clima en Wall Street, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York (ADR) operaron con marcadas bajas. Entre los retrocesos más significativos se destacaron BBVA (-6%), Globant (-5,2%), Banco Macro (-4,1%) y Edenor (-4%).

En el plano local, los tipos de cambio financieros se mantuvieron estables pero con brecha activa. El contado con liquidación (CCL) se negoció a $1473,27, mientras que el dólar MEP cerró en $1419,84. Por su parte, el dólar oficial en el Banco Nación permaneció sin cambios en $1400.

Finalmente, los bonos soberanos en el exterior mostraron una tendencia mixta, dejando al riesgo país en los 532 puntos básicos, a la espera de señales más claras sobre la resolución del conflicto en Medio Oriente y su impacto en la economía regional.