Ante la postergación de la Justicia de Brasil a la definición sobre el regreso de Agostina Páez, los escenarios posibles de su futuro

La situación judicial de la abogada Agostina Páez sumó un nuevo capítulo de incertidumbre tras la audiencia del pasado martes 24 en Brasil.

Aunque inicialmente el juez a cargo había autorizado que la letrada oriunda de Santiago del Estero regresara a la Argentina para continuar el proceso bajo medidas cautelares, el magistrado revirtió su decisión horas más tarde.

Según confirmaron fuentes del entorno de la joven, ahora el futuro procesal depende de un plazo de 15 a 20 días, período en el cual las partes deberán presentar sus alegatos finales.

Un giro inesperado en la audiencia

El equipo legal de la imputada calificó como "insólito" el cambio de criterio del juez, quien ordenó que Páez permanezca en territorio brasileño hasta el dictado del fallo definitivo.

Esta marcha atrás ocurrió luego de que la joven manifestara públicamente su alegría por la resolución inicial.

A pesar del contratiempo, la defensa destacó un avance significativo: la parte acusatoria unificó las tres denuncias originales en una sola.

En este nuevo escenario, la fiscalía y la querella solicitaron una pena de 2 años de prisión, que representa el mínimo legal para el delito de injuria racial.

Asimismo, ambos organismos "aceptaron el pedido de la defensa para que la imputada regrese a su país" con el fin de realizar trabajos comunitarios desde su provincia de origen.

Los escenarios posibles ante el veredicto

Con la unificación de las denuncias y el acuerdo entre las partes, el magistrado de Brasil analiza actualmente diversos caminos jurídicos.

El escenario más probable es la homologación del acuerdo, lo que implicaría una condena de dos años sustituida por medidas alternativas como multas o cursos de derechos humanos, permitiendo su retorno a la Argentina mediante mecanismos de cooperación internacional.

Sin embargo, existen otras posibilidades:

Que el juez dicte la pena alternativa pero exija que se cumpla parcialmente en Brasil .

Que rechace el acuerdo por considerarlo "insuficiente" , lo que daría inicio a un juicio completo con mayor producción de prueba.

La absolución, en caso de considerar que los hechos no encuadran en la figura penal, aunque esta opción se presenta como la menos probable.

La resolución final marcará el destino de la profesional argentina, quien lleva retenida más de dos meses en el país vecino.

Por último, el magistrado deberá evaluar si la pena solicitada es adecuada o si el proceso judicial requiere de nuevas instancias antes de permitir que Agostina Páez abandone suelo brasileño.